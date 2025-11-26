Izskaties redzēts. Braucam ar MG lielāko krosoveru HS
Savulaik britu, bet tagad jau ķīniešiem piederošā zīmola MG automašīnas mūsu ielās kļūst arvien pamanāmākas. Līdz šim TV Autoziņās esam iepazīstinājuši ar MG3 un MG ZS modeļiem. Jautājums, vai MG kabatās nav atrodams arī kas lielāks par šiem diviem?
Protams, ir, un tas ir krosovers HS, kurš pieejams arī kā pašuzlādes vai plug-in hibrīds. MG HS ir 4,65 metrus garš, tātad nedaudz vairāk par Volkswagen Tiguan. Izliekta aizmugurējā vāka forma ļauj saglabāt dinamisku siluetu un lielāku bagāžas nodalījumu.
Iekāpjot jebkura modeļa MG automašīnā, uzreiz rodas sajūta, ka ar šo automašīnu jau ir braukts. Tas tāpēc, ka krosovera forma, izmēri un iekārtojums atsauc atmiņā līdzīgu izmēru japāņu automašīnas. Tā piemēram, centrālā ekrāna sadalījums atgādina kādu Nissan. Pāršķiram ekrānā lappusi un hop! - uz mums skatās Hyundai līdzīgas piktogrammas! Ekrāns gan nav no ātrākajiem.
Braukšana ar MG HS ir drīzāk no analogās ēras. Starta poga un pārnesumkārbas svira nedaudz atgādina kādreizējo Mitsubishi Outlander. Pirmajos testu aprakstos atrodama gaušanās par uzbāzīgiem un grūti atslēdzamiem drošības asistentiem. Mums viss šķiet elementāri. Ekrānā atrodam MG Pilot un turpat zemāk izslēdzam kaitinošos pīkstuļus.
Apple Car Play savienojums gan ir tikai ar vadu, turklāt MG HS ir tikai vecā tipa USB ligzdas. Lai gan HS ir labākie MG pieejamie LED starmeši, to augstums regulējams a vecam - ar rullīti paneļa apakšā. Arī salona spogulis tumsā pārslēdzas pa vecam - ar mēlīti.
HS ir tikai divas komplektācijas. Abas ir gandrīz vienādas un ļoti pilnas, tomēr Exclusive ir kas vairāk, piemēram, 360 grādu kamera, kādas Excite nav. Atšķirībā no lētākiem MG stūre šeit regulējas abās plaknēs.
MG HS ir trīs jaudas iekārtu versijas, kas būvētas uz viena un tā paša 1.5 l turbodzinēja bāzes. Katram HS ir sava cena lapa, tāpēc ieviesīsim skaidrību - kas ir kas. Vienkāršākais HS ir ar benzīna motoru bez jebkādas hibrīdiekārtas. Tā jauda ir 170 ZS, un tāda automašīna maksā no 27 000 eiro. Mēs izbraucām ar parasto hibrīdu, kam ir 242 ZS un kādi 200 no šiem zirgspēkiem nāk no elektromotora. Tas izskaidro, kāpēc automašīna ir tik klusa un paātrinājums - plūdens. Bet MG HS Hybrid+ arī maksā vairāk, no 32 000 eiro. Normāli braucot un izmantojot rekuperāciju, kurai šeit ir vairākas pakāpes, var iekļauties ražotāja norādītajos 5,5 l uz 100 km.
Pašā skalas augšā atrodas MG HS ar lādējamo hibrīdu. Tam ir tāda pati spēka iekārta kā Hybrid+, taču ar reizes divdesmit lielāku gaitas bateriju. Ar elektrību tāds HS var veikt vairāk nekā 100 km, bet arī ir visdārgākais, līdz 40 000 eiro.