Finanšu ministrija: Eiropas Komisija uzslavējusi Latvijas 2026. gada budžeta projektu
Otrdien, 25. novembrī, Eiropas Semestra ietvaros Eiropas Komisija (EK) publicējusi Rudens pakotni, tostarp 17 atzinumus par eirozonas dalībvalstu iesniegtajiem vispārējās valdības budžeta plāna projektiem 2026. gadam. Latvijas 2026. gada budžeta projekts atbilst Eiropas Savienības (ES) fiskālās disciplīnas nosacījumiem, saņemot pozitīvu EK novērtējumu.
“Eiropas Komisijas pozitīvais vērtējums ir apliecinājums tam, ka 2026. gada budžeta projekts ir sagatavots kvalitatīvi – mēs jau nākamgad nodrošinām aizsardzības finansējumu 5% no IKP apmērā, būtiski palielinām finansējumu demogrāfijai un izglītībai, nepalielinām pamatnodokļus un to sasniedzam, iekļaujoties Eiropas Savienības fiskālās disciplīnas nosacījumos,” pauž finanšu ministrs Arvils Ašeradens.
ES noteikumi paredz, ka eirozonas valstis līdz 15. oktobrim iesniedz EK budžeta plāna projektus, lai EK varētu izvērtēt to atbilstību ES tiesību fiskālās disciplīnas normām. EK sniegtais novērtējums ir jāņem vērā nacionālajiem parlamentiem, lemjot par valsts budžeta pieņemšanu galīgajā lasījumā.
Kopš 2024. gada saskaņā ar jaunajiem ES fiskālajiem noteikumiem budžeta plāna projektā tiek sniegta informācija par neto nacionāli finansēto izdevumu pieaugumu, lai novērtētu tā atbilstību maksimāli pieļaujamajam izdevumu pieaugumam. Latvijai saistošais maksimāli pieļaujamais izdevumu pieauguma līmenis jeb fiskālā trajektorija ir iekļauta Latvijas Fiskāli strukturālajā plānā 2025.–2028. gadam, ko ES Padome apstiprināja šā gada janvārī. Attiecīgi EK novērtējumā galvenā uzmanība pievērsta neto izdevumu pieaugumam, kas ir būtiskākais rādītājs reformētajā ekonomikas pārvaldības ietvarā.
“Eiropas Komisija ir novērtējusi Latvijas 2026. gada budžeta plānu kā atbilstošu Eiropas Savienības fiskālās disciplīnas noteikumiem. Tas ir pozitīvs signāls investoriem – neskatoties uz sarežģīto ģeopolitisko situāciju un nepieciešamību strauji palielināt aizsardzības izdevumus, Latvija joprojām īsteno pārdomātu budžeta politiku. Turpmāk Latvijai īpaša uzmanība jāpievērš ekonomikas izaugsmi un inovācijas veicinošām reformām, kas palīdzēs kāpināt budžeta ienākumus, lai finansētu investīcijas drošībā un citās prioritārās jomās,” norāda EK ekonomikas un produktivitātes komisārs Valdis Dombrovskis.
Jāpiemin, ka arī Igaunijas, Somijas, Kipras, Francijas, Vācijas, Grieķijas, Īrijas, Itālijas, Luksemburgas, Portugāles un Slovākijas budžetu projekti ir atzīti par atbilstošiem ES noteikumiem.