Serviss Rīgā, kurš atvērts visiem zīmoliem, sevišķi sestdienās
Ja braucat ar jaunu Cupra markas automašīnu, vismaz reizi gadā jāiegriežas Autobrava Motors oficiālajā servisā uz apkopi. Kā zināms, Autobravai tagad ir divi servisa centri - Krasta ielā un Ulmaņa gatvē.
Mārtiņš Savickis, Autobrava Motors pārdošanas vadītājs: “Autobrava Motors ir autorizēts serviss Seat, Cupra, MG, Xpeng un citu marku automašīnām, tai skaitā arī Volkswagen.” Vai Mārtiņa teiktais būtu jāsaprot tā, ka Autobrava Motors servisa centros priekšroka tiek dota Volkswagen grupas automašīnām? “Nebūt nē,” skaidro M. Savickis,”Mēs gaidām jebkura zīmola automašīnas. Klienti saņem autorizēta dīlera kvalitāti neskatoties uz to, kāda zīmola automašīnas viņiem ir.”
Tas attiecas kā uz servisu Krasta ielā, tā arī servisa centru Ulmaņa gatvē. Otrais ir plašāks un aprīkots arī ar specifiskiem darbiem paredzētām iekārtām, piemēram, stendu vadītāja asistentu kalibrēšanai. “Serviss piedāvā plaša spektra darbus, no standarta eļļas maiņas līdz padziļinātiem darbiem ar elektromašīnām. Elektromobiļiem nepieciešamas apmācības, lai meistars vispār drīkstētu pieiet pie automašīnas un veikt nepieciešamos darbus,” skaidro M. Savickis.
Gandrīz pusi ēkas aizņem virsbūvju remonta cehs ar jaunākajām, tostarp autoražotāju sertificētām iekārtām un instrumentiem. “Mums ir viens no lielākajiem virsbūvju remonta centriem un pieņemam līdz 12 gadus vecas automašīnas!” Pieteikties Autobrava servisam var pa tālruni vai vēl vienkāršāk - tiešsaistē. Patīkams bonuss ierodoties sestdienā - papildus atlaide. “Mums ir arī seifs, kur atstāt un saņemt atslēgas ārpus darba laika,” atgādina Mārtiņš. “Pēc aptauju rezultātiem 97% klientu ieteiktu atkal braukt pie mums!”