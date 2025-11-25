Lai nedūmo un labi tur ceļu. Pārbaudam kvēpu filtrus un riepu protektorus
8. novembra rītā Biķernieku trasē valdīja neparasta rosība, jo Inter Cars Latvija kopā ar sadarbības partneriem veica bezmaksas sīko daļiņu jeb DPF filtra pārbaudi. Kāpēc tas vispār ir jādara?
Tāpēc, ka kopš šī gada sākuma dīzeļautomašīnām, kas jaunākas par 2013. gadu, sīko daļiņu filtru pārbauda arī tehniskajā apskatē. Inter Cars Latvija, kas izplata testa iekārtas, reiz jau nolēma sarīkot bezmaksas pārbaudes kampaņu.
Ivars Klints, Inter Cars Latvija projektu vadītājs:” Pirmajā reizē interese bija grandioza, tāpēc sapratām, ka jāorganizē vēl. Piecās stundās pārbaudījām 160 mašīnas un puse tno tām tehniskajā apskatē būstu “izgāzušās”. Kā toreiz, tā tagad pārbaudē gadījušies salīdzinoši jauni automobiļi, kam rādījums ir tuvs kritiskajam miljonam daļiņu. Kāpēc tā?
Ivars Klints: “Pati lielākā problēma ir braukšana ar dizeli pilsētā ar 5 - 10 km/h lielu ātrumu. Jo ja arī dzinējs sasniedz darba temperatūru, tad DPF filta temperatūra netiek sasniegta.” Pagaidām sīkdaļiņu grēcinieki tehniskajai apskatei izsprūk cauri ar aizrādījumu jeb vieninieku. Nākamgad tā vairs nebūs.