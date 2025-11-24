Auto un tehnoloģijas
Šodien 12:55
"Neste Latvija" paplašina automazgātavu tīklu "Easy Wash"
ŠĪ gada sākumā Neste Latvija uzsāka automātisko mazgātavu modernizāciju.
Pirmā Easy Wash mazgātava tika atklāta Lubānas ielā pie Dienvidu tilta, tagad pienākusi kārta stacijai netālajā Krasta ielā. Uldis Priede, Neste Latvija Easy Wash automazgātavu tīkla attīstības vadītājs: "Šobrīd strādājam divās lokācijās Rīgā, un pavisam nesen atvērām trešo vietu Ventspilī. Iet labi, automašīnas mazgājam diezgan daudz, esmu patīkami pārsteigts par Ventspils lokācijas noslodzi un autoīpašnieku aktivitāti. Visā visumā gribas domāt ka cilvēkiem patīk."
Vienlaikus Uldis Priede norāda, ka nākamgad "Neste Latvija" "Easy Wash" tīklu plānots papildināt ar trīs jaunām lokācijas. "Tieši, kur, lai pagaidām paliek noslēpums, bet ja viss noritēs kā plānots, tad pirmo jau atvērsim 2026. gada 1. ceturksnī," saka U.Priede.