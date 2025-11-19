Elektroenerģijas cenas Latvijā un Lietuvā nedaudz samazinās, Igaunijā - straujāks kritums
Elektroenerģijas vidējā tirgus cena pagājušajā nedēļā salīdzinājumā ar nedēļu iepriekš Latvijā un Lietuvā samazinājās par 0,5% un bija 98,05 eiro par megavatstundu (MWh), informēja AS "Latvenergo".
Savukārt Igaunijā elektroenerģijas cena samazinājās par 7% salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu un sasniedza 78,12 eiro par MWh.
Aizvadītajā nedēļā elektroenerģijas vairumtirdzniecības cenās bija vērojamas nelielas svārstības. Reģionā būtiski pieauga patēriņš, tomēr augstākas vēja staciju izstrādes dēļ cenas saglabājās aptuveni iepriekšējās nedēļas līmenī.
"Nord Pool" sistēmas cena pieauga līdz 46,59 eiro par MWh, kas ir par 6% vairāk nekā iepriekšējā nedēļā. Ziemeļvalstu un Baltijas reģionā kopējais elektroenerģijas patēriņš pieauga par 12% salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu, ko daļēji nosedza augstāka vēja staciju izstrāde, kas nedēļas laikā pieauga par 28%, sasniedzot 2066 gigavatstundas (GWh).
"Nord Pool" reģionā elektroenerģijas patēriņš bija 8720 GWh, bet elektroenerģijas ražošanas apmēri - 9552 GWh.
Kopējais elektroenerģijas patēriņš Baltijā pieauga par 4% un bija 560 GWh. Latvijā patērētās elektroenerģijas apjoms pieauga par 4% salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu - līdz 146 GWh. Igaunijā patēriņš pieauga par 5% - līdz 162 GWh, bet Lietuvā tika patērētas 252 GWh elektroenerģijas, kas ir pieaugums par 3% salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu.
Elektroenerģijas izstrāde Baltijas valstīs palielinājās par 17%, un kopā tika saražotas 328 GWh. Latvijā elektroenerģijas izstrāde bija par 9% augstāka salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu jeb 110 GWh. Tikmēr Igaunijā izstrāde pieauga par 29% un tika saražotas 90 GWh. Tajā pašā laikā Lietuvā elektroenerģijas ražošana pieauga par 16% - līdz 128 GWh.
Aizvadītajā nedēļā izstrādes apjoms pret patēriņu Latvijā bija 75%, Igaunijā - 56%, bet Lietuvā - 51%. Baltijas valstīs tika saražoti 59% no reģionā patērētās elektroenerģijas apjoma.