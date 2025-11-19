SM: dzelzceļa kravu pārvadājumu apjoms desmit mēnešos samazinājies par 19,7%
Dzelzceļa kravu pārvadājumu apjoma šogad desmit mēnešos Latvijā samazinājies par 19,7%, salīdzinot ar 2024. gada attiecīgo periodu, un bija 7,63 miljoni tonnu, liecina Satiksmes ministrijas apkopotie dati.
Tostarp starptautisko pārvadājumu apmērs veidoja 6,068 miljonus tonnu, kas ir kritums par 24,3%, salīdzinot ar pagājušā gada desmit mēnešiem, bet iekšzemes pārvadājumu apmērs pieaudzis par 4,8% - līdz 1,562 miljoniem tonnu.
Ministrijas apkopotā informācija liecina, ka tranzīta kravu apmērs 2025. gada desmit mēnešos veidoja 4,716 miljonus tonnu, kas ir par 28,2% mazāk nekā pagājušā gada attiecīgajā periodā.
Tostarp dzelzceļa tranzīta kravu apmērs caur ostām šogad desmit mēnešos veidoja 3,93 miljonus tonnu, kas ir par 33,2% mazāk nekā pērn attiecīgajā periodā, bet sauszemes tranzīts caur Latvijas teritoriju veidoja 786 000 tonnu, kas ir par 14,2% vairāk.
Dati arī liecina, ka eksporta pārvadājumi šogad desmit mēnešos veidoja 1,094 miljonus tonnu, kas ir par 28,4% mazāk nekā 2024. gada attiecīgajā periodā, bet importa pārvadājumi veidoja 4,188 miljonus tonnu, kas ir samazinājums par 27,8%.
Jau vēstīts, ka dzelzceļa kravu pārvadājumu apmērs pagājušajā gadā Latvijā samazinājās par 26,7% salīdzinājumā ar 2023. gadu un bija 11,467 miljoni tonnu. Tostarp pērn desmit mēnešos dzelzceļa kravu pārvadājumu apmērs Latvijā bija 9,503 miljoni tonnu.