Spānija vēlas uz dzelzceļa sliedēm novietot ātrākos vilcienus Eiropā
Spānijas valdība grasās ieguldīt vilcienos, kas spēj sasniegt ātrumu 350 km/h. Paredzams, ka tie varētu sākt kursēt starp Madridi un Barselonu tuvāko trīs gadu laikā.
Spānija cer, ka līdz ar jaunajiem vilcieniem, 670 kilometru garais ceļš no Madrides uz Barselonu prasītu tikai 120 minūtes. Pašlaik Spānijā tā sauktie AVE vilcieni, kas pārvietojas ar maksimālo ātrumu nedaudz virs 300 kilometriem stundā, šo ceļu veic vismaz divarpus stundās.
Salīdzinājumam jāpiemin, ka Vācijas ātrākie ICE vilcieni pašlaik pārvietojas ar ātrumu līdz 300 kilometriem stundā, savukārt Francijas TGV vilcienu parastais maksimālais ātrums ir līdz 320 kilometriem stundā.
Spānijas dzelzceļa tīkls ir garākais Eiropā un tā kopīgais garums pārsniedz vairāk nekā 4000 kilometrus. "Līdz šī gada beigām mēs būsim ieguldījuši aptuveni 70 miljardus eiro 4091 kilometrā dzelzceļa," norādīja Spānijas transporta ministrs Oskars Puente. Tāpat viņš paziņoja, ka Spānijas valdība nākamo četru gadu laikā dzelzceļa un autoceļu tīklu, kā arī ostu un lidostu paplašināšanā plāno ieguldīt 60 miljardus eiro.