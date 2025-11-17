Plaukstas līnija un zemādas vēnu raksts: Latvijas uzņēmums sadarbībā ar "Visa" ievieš jaunu norēķinu veidu
Latvijas finanšu tehnoloģiju uzņēmums "Handwave" sadarbībā ar "Visa" ieviesis jaunus drošības risinājumus, kas ļaus klientiem veikt norēķinus pie kases ar plaukstas atpazīšanas tehnoloģiju, informēja "Handwave" pārstāvji.
"Handwave" ir parakstījis sadarbības līgumu ar "Visa" par žetonu pārvaldības pakalpojuma izmantošanu, kas ļauj "Visa" karšu īpašniekiem sasaistīt maksājumu datus ar plaukstas biometriskajiem rādītājiem, tā nodrošinot iespēju norēķināties bez tālruņa.
Uzņēmumā norāda, ka risinājumā apvienota plaukstas līniju un zemādas vēnu raksta attēlveidošana, kas nodrošina privātuma un drošības līmeni, pārbaudot, vai tiek nolasīta īsta, dzīva roka. Tas izveido unikālu, šifrētu biometrisko identifikatoru, ko nevar viltot ar fotoattēliem vai mākslīgiem atdarinājumiem.
Norēķinu laikā reālie kartes dati netiek atklāti - tie tiek aizvietoti ar šifrētiem digitāliem žetoniem, kas pasargā gan lietotājus, gan tirgotājus no krāpšanas riskiem.
"Handwave" uzsver, ka uzņēmuma biznesa modelis balstīts uz sadarbību ar maksājumu apstrādātājiem un tirgotājiem, kuri, integrējot šo tehnoloģiju, var samazināt klientu laiku pie kases un stiprināt lojalitāti.
Sadarbībā ar "Visa" globālajām tehnoloģijām "Handwave" risinājumu iespējams paplašināt jaunos tirgos, tostarp Eiropā un ASV.
Jau ziņots, ka "Handwave" piesaistījis 3,65 miljonus eiro sēklas investīciju, lai globālā mērogā ieviestu maksājumu platformu, kas balstīta uz plaukstas atpazīšanas tehnoloģiju.
"Handwave" izstrādā nākamās paaudzes biometrijas risinājumus un ar piesaistīto investīciju plāno globālā mērogā, sākot ar Eiropu un ASV, ieviest maksājumu un identitātes platformu, kas balstīta uz plaukstas atpazīšanas tehnoloģiju. Šajā finansējuma kārtā ir ietverts gan Baltijas, gan Polijas investoru atbalsts, ko vada "Practica Capital" ar "FirstPick", "Outlast Fund" un "Inovo.vc" atbalstu.
Piesaistītais finansējums tiks izmantots produktu izstrādei, atbilstības sertifikātu iegūšanai un pilotprojektiem mazumtirdzniecībā.
Izmantojot patentētu tehnoloģiju, "Handwave" izstrādātais risinājums ļauj lietotājiem reģistrēties, noskenēt plaukstu ar sava tālruņa kameru un piesaistīt maksājumu un lojalitātes kartes, kā arī personas identitātes apliecinājuma datus drošam digitālajam makam.
Pēc reģistrēšanās lietotājs var pietuvināt plaukstu skenerim tirdzniecības vietās, lai samaksātu, aktivizētu lojalitātes programmu vai apliecinātu savu vecumu - bez lietotnēm, tālruņiem vai kartēm norēķinu brīdī pie kases.
Atšķirībā no sejas atpazīšanas un pirkstu nospiedumu biometriskajiem risinājumiem, "Handwave" izstrādāto tehnoloģiju ir daudz grūtāk viltot. Tā izmanto divu veidu attēlveidošanu - tiek uztverta gan plaukstas ģeometrija un virsmas līnijas, gan zemādas vēnu struktūra - izveidojot unikālu, šifrētu identifikatoru, kas vienmēr paliek lietotāja kontrolē, skaidro kompānijā.
Tāpat kompānijā min, ka skenēšana tiek nodrošināta ar unikālu algoritmu, tādējādi sniedzot divu faktoru autentifikāciju ar visaugstākajiem drošības standartiem. Turklāt risinājums pārliecinās, ka tiek lasīta dzīva roka, papildus nodrošinot aizsardzību pret krāpšanas gadījumiem, piemēram, izmantojot mākslīgu plaukstu vai arī virtuālus atdarinājumus.
"Handwave" platforma ir veidota divām galvenajām klientu grupām - privātpersonām un tirgotājiem. Privātpersonām tā piedāvā norēķināšanās veidu veikalā, bez nepieciešamības pārslēgties starp lojalitātes kartēm, atbloķēt ierīces vai izmantot lietotnes.
Tirgotājiem un mazumtirgotājiem "Handwave" piedāvā rīku, kas palīdz samazināt kavēšanos pie kases, vienlaikus uzlabojot klientu un pārdevēju pieredzi un apkalpošanas ātrumu.
Tāpat risinājums ļauj vienkāršot normatīvo prasību izpildi, piemēram, ar automātisku vecuma verifikāciju, kā arī digitalizēt attiecības ar klientiem, piedāvājot integrētu lojalitātes programmu aktivizēšanu, atzīmē kompānijā.
Līdz šim "Handwave" kopumā piesaistījis 4,4 miljonus eiro, ieskaitot agrīnās biznesa eņģeļu investīcijas. Pašlaik uzņēmums gatavojas tirgus pilotprojektiem, paplašina biometrisko infrastruktūru un attīsta sadarbību ar tirgotājiem Baltijas reģionā un ārpus tā.
"Handwave" reģistrēta 2021. gadā, un tās pamatkapitāls ir 4948 eiro. Kopš reģistrēšanas uzņēmums ieņēmumus no pamatdarbības nav guvis un 2024. gadā strādāja ar zaudējumiem 149 820 eiro apmērā.
"Handwave" lielākie īpašnieki ir Sandis Osmanis-Usmanis un Jānis Stirna, kuriem katram pieder pa 21,83%. Vēl 14,61% pieder SIA "Tiamo Invest", kuras īpašnieki ir Aloizs Norkus (80%) un Monta Magone (20%), 12,94% Lietuvā reģistrētajam "Practica Venture Capital III" un 7,5% - "Handwave". Pārējiem īpašniekiem pieder mazāk nekā 4% uzņēmuma daļu.