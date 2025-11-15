"AS Rikon" attīsta jaunu Latvijas eksporta nišu un prezentē unikālus Rīgas ostā radītus portālceltņus
14. novembrī Rīgas ostā akciju sabiedrība “Rikon” – Baltijā vienīgais portālceltņu ražotājs – prezentēja unikālus Rīgas ostā tapušus portālceltņus, kas izgatavoti pasūtītājam Turcijā un tuvākajās dienās tiks nosūtīti uz Isdemiras ostu Vidusjūrā, tādējādi iezīmējot jaunu Latvijas eksporta nišu Turcijā.
Jaunie portālceltņi ir īpaši projektēti pasūtītāja vajadzībām, ņemot vērā specifiskas tehnoloģiskās prasības un nosacījumus, un no Rīgas ostas uz Turciju tiks nogādāti ar īpašu baržu pilnībā samontētā veidā, kas būs unikāla transporta operācija un prasa augstu precizitāti un tehnisku plānošanu.
Īpaši iespaidīgu šo portālceltņu projektu padara to mērogs – celtņu augstums sasniedz iespaidīgos 55 metrus (salīdzinājumam – Brīvības pieminekļa augstums ir 42 metri) un svars – 550 tonnas, un šie ir pirmie divi no kopumā 6 Turcijas partneru pasūtītajiem portālceltņiem, nākamie izgatavotie celtņi tiks nogādāti uz Eregli ostu Melnajā jūrā.
Portālceltņi ir pilnībā projektēti un izgatavoti Rīgas ostā, komplektējošās detaļas ir iegādātas no partneriem Eiropas Savienībā. Celtņi darbojas ar elektrisko piedziņu un paredzēti gan izkraušanas, gan iekraušanas operācijām, pamatā beramkravām.
“Redzētais vēlreiz apliecina, ka Latvija var! Var radīt un īstenot patiešām vērienīga apjoma projektus, kas prasa gan zināšanas, gan augstu tehnisko precizitāti, gan nevainojamu kvalitāti, vienlaikus konkurējot ar pasaulē vadošajiem uzņēmumiem. Ir patiess prieks, ka Rīgas ostā attīstās un izaug eksportspējīgi uzņēmumi, kuru produkcija ir konkurētspējīga, ar augstu pievienoto vērtību un tiek pieprasīta visā pasaulē. Novēlu uzņēmumam neapstāties pie sasniegtā un turpināt attīstību, iekarojot arvien jaunus eksporta tirgus,” uzsver ekonomikas ministrs Viktors Valainis.
Ņemot vērā pasūtītāja specifikāciju, celtņi no Rīgas ostu uz galamērķi Turcijā tiks transportēti ar baržu pilnīgi samontētā veidā, lai gan parasti celtņi uz galapunktu tiek transportēti izjauktā veidā konteineros, un to montāža notiek galamērķī. Šo celtņu transportēšanu nodrošinās Igaunijas ekspeditors, un ceļš līdz Isdemiras ostai ilgs 2 nedēļas.
Akciju sabiedrība “Rikon” ir vienīgais smago celšanas iekārtu ražotājs Baltijas reģionā, kas spēj īstenot šāda mēroga projektus. Uzņēmums šogad plāno sasniegt 30 milj. eiro apgrozījumu un 2026. gadā to kāpināt līdz 47 milj. eiro.
gadā “Rikon” ir veiksmīgi īstenojis projektus Gruzijā, Uzbekistānā, Kazahstānā, Spānijā un Bosnijā un Hercegovinā. Savukārt šogad tiek plānots paplašināt eksporta valstu ģeogrāfiju līdz Turcijai un Slovākijai, kā arī izpildīt atkārtotu pasūtījumu no Spānijas valsts dzelzceļa operatora, kas “Rikon” ierindos starp nedaudzajiem uzņēmumiem ar pieredzi pilnībā automātisko celtņu piegādē. 2021. gadā uzņēmums ir īstenojis projektu Francijas tirgū, izstrādājot un piegādājot celtņus Marseļas ostai.
“Mūsu konkurētspējas priekšrocība ir spēja pielāgoties katra klienta specifiskajām vajadzībām un īstenot pasūtījumu no projekta līdz pat gatavam produktam. Protams, ir gandarījums uzsākt jaunu eksporta virzienu uz Turciju, tas ir labs novērtējums mūsu komandas kopējam ieguldītajam darbam. Mēs esam definējuši savu attīstības virzienu uz Rietumiem un strādājam pie šī mērķa sasniegšanas. Nākamgad īstenosim projektu Vācijā, kur projektēšana un ražošana aizņems pusotru līdz divus gadus. Mūsu nākotnes mērķa tirgi ir Francija, Beļģija, Maroka un Itālija, jo šajās valstīs ir attīstītas ostas un liels celtņu pieprasījums,” akcentē AS “Rikon” ekonomikas direktore Alīna Deimonta.
Kopumā šogad “Rikon” plāno izgatavot un piegādāt 12 celtņus, vairāk nekā divkāršojot ražošanas apjomu salīdzinājumā ar aizvadīto gadu. Turklāt šie celtņi nav izgatavoti pēc standarta projekta, bet gan pēc individuāliem projektiem, ņemot vērā katra pasūtītāja prasības un specifikāciju.
“Mēs esam gandarīti par veiksmīgo sadarbību ar “Rikon” komandu. Šie celtņi būtiski uzlabos mūsu ostas darbības efektivitāti, un mēs ar lepnumu sadarbojamies ar partneri no Latvijas, kas piedāvā pasaules līmeņa inženiertehniskus risinājumus. “Rikon” profesionālā pieeja, atsaucība un spēja īstenot tik sarežģītu projektu atbilstoši augstākajiem kvalitātes standartiem rada pārliecību par turpmāku sadarbību arī nākotnē,” uzsver Mehmets Ture, Turcijas pasūtītāju pārstāvis.
“Rikon” ražo portālceltņus un konteinera celtņus Rīgas brīvostas teritorijā vēsturiskā rūpnīcā, kas būvēta pagājušā gadsimta 70-tajos gados. Aktīvā celtņu komponenšu ražošana tika uzsākta jau ap 1991. gadu, bet kopš 2018. gada “Rikon” spēj īstenot pilna cikla ražošanu – no celtņa projektēšanas līdz uzstādīšanai ostā.
Uzkrātā pieredze, savs konstruktoru birojs un programmatūras izstrādes nodaļa ļauj uzņēmumam ražot jebkura veida smagās celšanas iekārtas, bet galvenie un sērijveida produkti ir divstaru pacelšanas celtņi (Double Jib Level Luffing Cranes) un konteineru celtņi (Rail Mounted Gantry Cranes).