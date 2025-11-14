Ar zelta dāvanām Šveice pierunā Trampu samazināt ASV muitas tarifu no 39% līdz 15%, sola investēt pasakainu summu
Šveices valdība piektdien paziņoja, ka tā ir panākusi vienošanos ar Vašingtonu par to, ka ASV prezidenta Donalda Trampa noteiktais 39% ievedmuitas tarifs importam no Šveices tiks samazināts no 39% līdz 15%. "Šveice un ASV ir veiksmīgi atradušas risinājumu: ASV tarifi tiks samazināti līdz 15%," platformā "X" pavēstīja Šveices valdība.
Tā izteica "pateicību prezidentam Trampam (..) par konstruktīvo sadarbību" un norādīja, ka šonedēļ Vašingtonā notikusī Šveices ekonomikas ministra Gija Parmelēna un ASV tirdzniecības pārstāvja Džeimisona Gīra tikšanās bijusi produktīva.
Tramps augustā šokēja Šveici, ieviešot 39% muitas nodevu preču importam no šīs valsts. Tas bija viens no augstākajiem muitas tarifiem, ko Tramps šogad noteica. Pagājušajā nedēļā sešu lielu Šveices uzņēmumu, to vidū pulksteņu ražotāja "Rolex" un luksusa preču giganta "Richemont", vadītāji, tikās ar Trampu, lai pievērstu viņa uzmanību tam, ka viņa noteiktie tarifi negatīvi ietekmē šīs kompānijas.
Acīmredzami apzinoties Baltā nama saimnieka neslēpto patiku pret zeltu, Šveices viesi pasniedza Trampam dārgas dāvanas, tostarp "Rolex" zelta pulksteni un sevišķi iegravētu zelta stieni no Šveices zeltapstrādes uzņēmuma MKS, vēsta BBC. Turklāt Šveice apņēmās līdz 2028. gadam investēt ASV 200 miljardus dolāru.
"Prezidenta Trampa nepārspējamās darījumu slēgšanas spējas turpina dot rezultātu amerikāņu tautai," ierasti lišķīgā stilā vienošanos komentēja Grīrs.