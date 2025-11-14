Amerikāņi tomēr nepirks britu mediju uzņēmuma "Telegraph Media Group" par pusmiljardu mārciņu
ASV investīciju grupa "RedBird Capital Partners" piektdien paziņoja, ka atsakās no ieceres iegādāties Lielbritānijas mediju uzņēmumu "Telegraph Media Group". "RedBird Capital Partners" norāda, ka grupa "šodien atsaukusi savu piedāvājumu "Telegraph Media Group" pārņemšanai".
Vienošanos par "Telegraph Media Group" iegādi "RedBird Capital Partners" panāca maijā, paredzot to iegādāties par 500 miljoniem sterliņu mārciņu (567 miljoni eiro).
Pēc šī darījuma īstenošanas "RedBird Capital Partners" bija paredzējis pārņemt kontrolē "Telegraph Media Group", kam pieder laikraksti "The Daily Telegraph" un "The Sunday Telegraph"". 2023. gada nogalē "RedBird Capital" jau bija panācis vienošanos iegādāties "Telegraph Media Group" kopīgi ar Abū Dabī emirāta valdības atbalstītu investīciju fondu, taču šis darījums izjuka pēc Lielbritānijas valdības iejaukšanās, tai bažījoties par "Telegraph Media Group" iespējamo nonākšanu Abū Dabī kontrolē.
"Telegraph Media Group" 2004. gadā par 665 miljoniem mārciņu iegādājās dvīņubrāļi Frederiks un Deivids Bārkliji no britu miljardieru Bārkliju ģimenes. 2023. gada jūnijā tika paziņots, ka nesamaksāto parādu dēļ "Telegraph Media Group" tiks pārdots.