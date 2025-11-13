Beigusies ēra! Pēc 232 gadiem ASV izbeidz kalt viena centa monētas
ASV trešdien pārtrauca kalt viena centa monētas jeb penijus, kas vairāk nekā 230 gadus bija Amerikas kultūras daļa, bet nu jau kļuvušas nevērtīgas.
Ieviešanas brīdī 1793. gadā par vienu peniju varēja nopirkt cepumu, sveci vai konfekti. Mūsdienās vairs nevar iegādāties neko, bet katras viena centa monētas izgatavošana izmaksā 3,69 centus, liecina ASV naudas kaltuves sniegtā informācija. 2024. gadā tika izgatavotas 3 225 200 000 viena centa monētas.
“Dievs svētī Ameriku, un mēs ietaupīsim nodokļu maksātājiem 56 miljonus dolāru,” sacīja ASV Valsts kases vadītājs Brendons Bīčs, viesojoties ASV naudas kaltuvē Filadelfijā, pirms nospieda pogu pēdējā penija kalšanai. Pēdējās viena centa monētas tiks pārdotas izsolē.
Miljardiem peniju joprojām ir apgrozībā un tie joprojām būs likumīgs maksāšanas līdzeklis, taču jaunas monētas vairs netiks ražotas. Puscenta monētu ASV pārtrauca ražot tālajā 1857. gadā.
Šobrīd apgrozībā 1 ASV dolāra, 50 centu, 25 centu, 10 centu, 5 centu un 1 centa monētas.
ASV prezidents Donalds Tramps uzdeva izbeigt peniju kalšanu sakarā ar izmaksas pieaugumu un monētas vērtības krišanos. “Pārāk ilgi Savienotās Valstis ir kalušas penijus, kas mums burtiski izmaksā vairāk nekā 2 centus,” Tramps februārī rakstīja soctīklos. “Tas ir tik izšķērdīgi!”