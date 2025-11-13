Vairākos autoservisos tuvākie pieraksti ziemas riepu maiņai ir nākamās nedēļas pirmajā pusē
Vairākos autoservisos tuvākie pieraksti ziemas riepu maiņai ir nākamās nedēļas pirmajā pusē, atzina vairāku riepu maiņas servisu pārstāvji.
SIA "Z222", kas strādā ar zīmolu "Riepu garāža", Pļavnieku filiāles autoservisa pārstāvji norādīja, ka pēdējā laikā pierakstu skaits ir pieaudzis, kā arī kopumā novembrī pieprasījums ziemas riepu maiņai ir liels. Ātrākais laiks, kad servisā var pieteikties ziemas riepu maiņai, ir nākamās nedēļas sākumā.
Vienlaikus "Riepu garāžas" uzņēmuma mājaslapā minēts, ka arī pārējos uzņēmuma autoservisos Priedaines ielā, Zolitūdē, Brīvības gatvē, Juglā, Ganību dambī un Lubānas ielā tuvākais pieraksts ziemas riepu maiņai ir pirmdien, 17. novembrī, vai otrdien, 18. novembrī.
Savukārt SIA "AN Riepu centrs" direktors Toms Āboliņš norādīja, ka pierakstu skaits novembra pirmajā pusē nav strauji mainījies, turoties apmēram divu nedēļu robežās. Tuvākais brīvais pieraksts šajā autoservisā ir nākamās nedēļas beigās. Viņš prognozēja, ka, uzsniegot pirmajam sniegam, pierakstu skaits strauji pieaugs.
Vienlaikus SIA "T-System Tyres", kas strādā ar zīmolu "Tavasriepas.lv", uzņēmuma mājaslapā minēts, ka tuvākais pieraksts Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatvē, ir pēc pusotras nedēļas, savukārt uzņēmuma filiālē Ozolniekos - nākamās nedēļas otrajā pusē.
Ceļu satiksmes noteikumi paredz, ka no 1. decembra līdz 1. martam visiem automobiļiem un autobusiem, kuru pilna masa nepārsniedz 3500 kilogramus, ir jābūt aprīkotiem ar ziemas riepām, kas marķētas ar "kalna un sniegpārsliņas" apzīmējumu.
Pārējā laikā ziemas riepu lietošana ir pēc autovadītāja ieskatiem un atbilstoši laika apstākļiem. Savukārt riepas ar radzēm drīkst izmantot tikai no 1. oktobra līdz 1. maijam.