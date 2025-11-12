Aviācijas pasaulē notiek lielas pārmaiņas: "Ryanair" jaunie iekāpšanas noteikumi sanikno pasažierus līdz baltkvēlei
Aviācijas pasaulē notiek lielas pārmaiņas - sākot no šodienas, "Ryanair" vairs nepieņems papīra iekāpšanas kartes, un daudzi pasažieri ir saniknoti.
Portāls "Metro.co.uk" aicināja lasītājus dalīties savos viedokļos par šo lēmumu, un daudziem bija viedoklis. Daži pat aicināja boikotēt Maikla O’Līrija aviokompāniju.
- Jusefs Ka rakstīja: "Cilvēkiem vienkārši vajadzētu boikotēt... Ne visiem ir viedtālrunis vai lietotnes...".
- Savukārt Reimonds Skiners piebilda: "Vienkārši boikotējiet viņus, izvēlieties "easyJet" vai "Jet2"."
- Dens Džeimss piekrita: "Vienkārši nelidojiet ar viņiem, viņi tāpat ir briesmīgi."
- Endrjū Kejs teica: "Es labāk iešu kājām."
- Citi pauda satraukumu par izmaiņu praktisko pusi. Džūlija Čiantara jautāja: "Kāpēc radīt cilvēkiem vēl lielāku trauksmi? Ja tālrunis vai lietotne nedarbojas, rodas tehniska kļūme - ko tad darīt?"
- Savukārt Jans Makinness piebilda: "Dažas valstis nepieņem mobilās iekāpšanas kartes - kā tas darbosies, piemēram, Marokā?"
Tā ir taisnība - ne visas lidostas, kurās darbojas "Ryanair", pašlaik pieņem digitālās iekāpšanas kartes. Aviokompānijas tīmekļvietnē skaidrots, ka lidostas Turcijā (izņemot Dalamanas lidostu), Marokā un Tiranā (Albānijā) nepieņem mobilās iekāpšanas kartes. Tāpēc pasažieriem, kas ceļo no šiem galamērķiem, jāreģistrējas lidojumam tiešsaistē un jāizdrukā papīra iekāpšanas karte.
Kāds lietotājs dalījās ar nesenu pieredzi lidostā, kas labi parādīja, cik noderīga joprojām var būt reģistrācijas darbinieku klātbūtne. Džonijs stāstīja: "Pirms pāris nedēļām biju slēpošanas brīvdienās, un elektroniskā reģistrācija paziņoja, ka man nav rezervēta nododamā bagāža. Protams, ka bija - slēpošanas ekipējumu taču nevar salikt tikai rokas bagāžā. Par laimi, reģistrācijas darbinieks ātri visu nokārtoja, jo man bija līdzi attiecīgie dokumenti, ko viņam parādīt. Bet kas būtu noticis, ja cilvēka nebūtu bijis vispār, vai arī būtu tikai viens darbinieks, kas palīdz simtiem cilvēku? Rezultātā - liela papildu maksa par bagāžu un ilga strīda situācija ar aviokompāniju tikai tāpēc, ka "dators teica - nē"."
Tomēr citus šīs izmaiņas pilnīgi nemulsināja
Maikls O’Līrijs iepriekš bija norādījis, ka aptuveni 60% "Ryanair" pasažieru izmanto lietotni, un sagaidāms, ka līdz gada beigām šis skaits pieaugs līdz 80%.
Tādēļ šai pasažieru grupai pārmaiņas būtiski neko nemaina.
Abhaja Ferdo Fulgosi rakstīja: "Kur te vispār problēma!? Man papīra iekāpšanas karte nav bijusi jau vairāk nekā piecus gadus!" Jans Skots piebilda: "Saņemieties - lietotni tālrunī ir tik viegli izmantot. Kāpēc gan kādam vispār vajadzētu papīra iekāpšanas karti?"
O’Līrijs paziņojis, ka "Ryanair" plāno pilnībā atteikties no fiziskajām iekāpšanas kartēm līdz 2026. gada maijam, kļūstot par pirmo aviokompāniju pasaulē, kas darbojas pilnībā bez papīra dokumentiem.
Kas notiks, ja tālrunis lidostā izlādēsies? "Ryanair" skaidrojis, ka nepieciešamības gadījumā iekāpšanas kartes varēs izdrukāt pie vārtiem. Tomēr pagaidām nav precizēts, vai par to būs jāmaksā, un kas notiks, ja pasažierim tālrunis izlādēsies vēl pirms drošības kontroles veikšanas.
Saskaņā ar "Ryanair" tīmekļvietni, pašreizējā maksa par jaunas iekāpšanas kartes izdrukāšanu lidostā ir 22 eiro. Kad esi lejupielādējis savu iekāpšanas karti tālrunī - ko vari izdarīt pēc tiešsaistes reģistrēšanās lidojumam - interneta pieslēgums nebūs nepieciešams, lai to parādītu.
Ir ieteicams lejupielādēt savu iekāpšanas karti pirms ierašanās lidostā, ja gadījumā nevarēsiet atrast uzticamu interneta pieslēgumu. "Ryanair" iesaka pasažieriem piekļūt savai iekāpšanas kartei, izmantojot lietotni, nevis ekrānuzņēmumu.
Tomēr pasažieri var izmantot ekrānuzņēmumu kā rezerves variantu - tikai pārliecinieties, ka tajā redzama visa informācija, tostarp lidojuma numurs, QR kods, pilns vārds un sēdvieta.