Sākas Melnā piektdiena: iegādājieties Office 2021 no 25,91 € un lietojiet to bez ierobežojumiem! Iegūstiet Win 11 Pro ar 90 % atlaidi - par 13,55 €!
Ilgi gaidītā gada beigu izpārdošana digitālajām atslēgām beidzot ir klāt – Keysoff agrīnās Melnā piektdiena piedāvājumi! Ja jūsu iepirkumu sarakstā ir datora uzlabošana, šī ir lieliska iespēja iegādāties oriģinālas digitālās licences, nemaksājot pilnu cenu.
Kā viens no lielākajiem iepirkšanās pasākumiem gadā, Keysoff ne tikai piedāvā trakus īpašos piedāvājumus populārajai programmatūrai, bet arī sniedz atlaides līdz pat 62 % citām praktiskām precēm! Cena, visticamāk, vēlākajos iepirkšanās svētkos vairs nekritīsies, un mēs varam izpārdot kodus jau pirms tam, jo mums ir pieejams tikai ierobežots skaits kodu par izpārdošanas cenām.
Izmantojiet MS Office svarīgākās programmas, neatsaucot licences vai dārgas abonementus! Nepalaidiet garām šo agrīno Melnās piektdienas izpārdošanu MS Office. Lejupielādējiet Office 2021 Pro pakotni tikai par 30,66 € (parastā cena 219,99 €). Galvenā Office 2021 pievilcība slēpjas maksājumu struktūrā. Vienreizēja maksa nozīmē, ka varat atvadīties no 69,99 € ikgadējām atjaunošanām, jo īpaši, ja nepietiekami izmantojat tādas mākoņpakalpojumu funkcijas kā OneDrive vai funkcijas, kas paredzētas mobilajām lietotnēm. Ja jūsu galvenās vajadzības saistītas ar pamata programmatūru, piemēram, Word, Excel un PowerPoint, tad Office 2021 varētu jums labi noderēt. Kā daļa no mūsu Melnās piektdienas izpārdošanas, galvenie pakotnes var jums ietaupīt vēl vairāk: Office 2021 Pro atslēga maksā tikai 25,91 € par vienu datoru. Iegādājieties paketi kopā ar savu partneri vai darbiniekiem. Turklāt Keysoff piedāvā milzīgas atlaides uz mūža licencēm Office 2021 Pro for Mac. Parasti tās maksā 239 €, bet tagad jūs varat iegādāties mūža licences par tikai 59,29 €. Tās ir pieejamas tūlītējai piegādei un lejupielādei, tādēļ jūs varat uzsākt darbu uzreiz un pārliecināties, cik daudz MS Office var jums palīdzēt.
Office un Win par labākajām šī gada cenām! Veiciet atjauninājumu jau šodien!
- Office 2021 Pro Plus – 30.66€
- Office 2021 Pro Plus - 2 Keys – 59.22€ (29.61€ / atslēga)
- Office 2021 Pro Plus - 3 Keys – 81.33€ (27.11€ / atslēga)
- Office 2021 Pro Plus - 5 PCs – 129.55€ (25.91€ Per PC)
- Office 2019 Pro Plus – 25.25€
- Win 11 Pro- 1 PC – 13.55€
- Win 11 Pro - 2 Keys – 25.75€ (12.88€ / atslēga)
- Win 11 Pro - 3 Keys - 35.50€(11.83€ / atslēga)
- Win 11 Pro - 5 Keys - 54.95€ (10.99€ / atslēga)
- Win 11 Home - 1 PC – 13.25€
- Win 10 Professional - 1 PC – 8.45€
- Win 10 Home - 1 PC - 8.25€
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC - 1 PC – 12.25€
- Office 2024 Home and Business - PC/Mac – 149€
- Office 2021 Home and Business for Mac – 59.29€
- Office 2019 Home and Business for Mac – 39.29€
Viss vienā komplektā – atjauniniet savu datoru par izdevīgu cenu! (Atlaides kods: SKK62)
- Win 11 Pro + Office 2021 Pro Plus - Package – 41.60€
- Win 11 Pro + Office 2019 Pro Plus - Package – 37.15€
- Win 11 Home + Office 2021 Pro- Package – 41.19€
- Win 11 Home + Office 2019 Pro - Package – 37.05€
- Visio Professional 2021 – 22.97€
- Project Professional 2021 – 25.70€
Vairumtirdzniecības komplekti visiem uzņēmumiem neatkarīgi no to lieluma! Pirk vairāk, ietaupi vairāk!
- Office 2021 Pro - 50 Keys – 1250€ (Only 25€/ atslēga)
- Office 2021 Pro - 100 Keys – 2400€ (Only 24€/ atslēga)
- Win 11 Pro - 50 Keys – 400€ (Only 8€/ atslēga)
- Win 11 Pro - 100 Keys – 750€ (Only 7.5€/ atslēga)
- Win 11 Home - 50 Keys – 389€ (Only 7.59€/ atslēga)
- Win 11 Home - 100 Keys – 699€ (Only 6.99€/ atslēga)
Kāpēc izvēlēties Keysoff?
Kā trešās puses pārdevējs Keysoff par prioritāti izvirza klientu apmierinātību, piedāvājot 100 % likumīgas atslēgas un ērtu iegādes procesu. Pateicoties ātrai licences atslēgu piegādei, klienti var ātri aktivizēt savus produktus. Keysoff ir izveidojis labu reputāciju, pateicoties profesionalitātei un izcilam servisam, par ko liecina tā vidējais "teicamais" novērtējums TrustPilot, trešās puses atsauksmju vietnē, kurā cilvēki var novērtēt produktus, pakalpojumus un vietnes. Keysoff piedāvājumu klāstā ir labākās Microsoft operētājsistēmas, Office komplekti, Ashampoo rīki un biznesa rīki, piemēram, Microsoft Windows Server, Windows Storage Server un SQL Server. Šeit jūs varat ietaupīt līdz pat 95 % no PRM un iegādāties tikai 100 % likumīgas atslēgas, izmantojot drošas maksājumu metodes, naudas atmaksas garantiju un vienu no labākajām tehniskā atbalsta komandām.