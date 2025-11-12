Kargina savrupmāja "Villa Adlera" Jūrmalā no ārpuses
VIDEO: Karginu grezno villu Jūrmalā joprojām neviens nepērk
Pirms vairākiem gadiem bijušais "Parex banka" valdes loceklis Valērijs Kargins pārdošanā izlika savu luksusa savrupmāju "Villa Adlera" Jūrmalā. Tomēr atrast pircēju joprojām nav izdevies.
Luksusa villa atrodas pašā Rīgas jūras līča krastā. Kā iepriekš bija norādīts 2022. gadā publicētajā sludinājumā, villas īpašnieks zemi ieguvis 1996. gadā valsts organizētā izsolē.
1997. gadā savrupmājas projektēšanai un būvniecībai nolīgts vadošais britu arhitektu birojs "The Syntax Group", kas ir vairākkārt ieguvis profesionālus apbalvojumus par izciliem arhitektūras projektiem un to realizāciju.
Vēstīts, ka ēkas pirmajā stāvā ir ieejas mezgls. To veido lietus un saules nojume, kas uzstādīta uz kolonnām ar granīta pārklājumu. Durvis izgatavotas no bronzas ar sarežģīta dizaina eņģēm. Villas pirmajā stāvā ir 3 guļamistabas, birojs, virtuve un ēdamzāle, kā arī 500 kvadrātmetru SPA komplekss ar peldbaseinu, masāžas telpu, džakuzi, somu un krievu pirtīm.
Savukārt otrajā stāvā atrodas galvenā guļamistaba un viena papildu guļamistaba, kā arī mājīga viesistaba atpūtas vajadzībām. No visām zonām varot iziet uz terasēm un balkoniem, no kuriem paveras skats uz smilšu pludmali vai grezno dārzu un parku.
Villa aprīkota ar "viedās mājas" sistēmām - video un audio, un augstākās klases drošības risinājumiem, lai nodrošinātu īrnieku drošību un privātumu.
Īpašumu centās pārdot arī 2012. gadā, taču pircējs netika atrasts. 2008. gadā eksperti laikrakstam "Dienas Bizness" mājas vērtību lēsa ap 50 miljoniem eiro.
Tagad pārdošanas sludinājums atrodams "Sotheby’s International Realty" mājaslapā bez cenu zīmes, norādot, ka tā pieejama "pēc pieprasījuma".
Iepriekš vēstīts, ka "Parex banka" sabruka 2008. gada krīzes laikā. Tolaik Ivara Godmaņa valdība nolēma banku glābt, pārņemt 51% akciju un ieguldīt bankā 200 miljonus latu. 10. novembrī finanšu ministrs Atis Slakteris, "Hipotēku bankas" prezidents Inesis Feiferis un Kargins noslēdza ieguldījumu līgumu, kas izglāba banku un ļāva tajā turpināt saimniekot Karginam un Krasovickim.
Valērijs Kargins ar Annu Barinovu "Jaunajā vilnī"
Pēc līguma parakstīšanas nauda no bankas sāka aizplūst vēl straujāk. "Parex" neapturēja līdzekļu izmaksas un kredītu izsniegšanu. Kad 1.decembrī tas beidzot tika izdarīts, no bankas bija aizplūdis vairāk nekā pusmiljards latu.
Kopumā valsts "Parex" ieguldīja 1,7 miljardus eiro, daļu no kuriem ir izdevies atgūt, bet neatgūti palikuši 654 miljoni eiro.
Mazināt valsts zaudējumus Privatizācijas aģentūra vēlējās, piedzenot tos no bijušajiem "Parex" akcionāriem. Līdz šim valsts labā atgūti 4,5 miljoni eiro, bet kopumā strīds risinājies 20 civilprocesos.
Divos lielākajos procesos janvāra beigās nolasīts otrās instances tiesas spriedums. Rīgas apgabaltiesā valsts no baņķieriem mēģināja pietiesāt 81 miljonu eiro, jo "Parex" vadībā viņi it kā slēguši bankai neizdevīgus darījums ar radiem un draugiem.
Savukārt Latgales apgabaltiesa par valstij nodarītiem zaudējumiem bijušajiem akcionāriem piesprieda maksāt 124 miljonus eiro.