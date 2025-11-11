Eksporta čempions: neapstājieties un dariet
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) un Ekonomikas ministrija jau 20 gadus rīko uzņēmējdarbības konkursu “Eksporta un inovācijas balva”, lai noskaidrotu veiksmīgākos Latvijas eksportētājus un inovāciju līderus.
“Eksporta un inovācijas balva” ir augstākais valsts apbalvojums uzņēmējdarbībā, un šīs balvas patrons ir Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Uzņēmumi konkursā tiek vērtēti piecās kategorijās: “Eksporta čempions”, “Inovācijas čempions”, “Eksporta pieauguma līderis”, “Eksporta jaunpienācējs” un “Eksportspējīgākais jaunais tūrisma produkts”.
Nākotnes ekonomikas balva
LIAA direktore Ieva Jāgere uzsver: “Atzīmējot “Eksporta un inovācijas balvas” 20 gadu jubileju, mēs ne tikai godinām Latvijas uzņēmumu sasniegumus, bet arī izceļam to nozīmi valsts ekonomikas attīstībā un konkurētspējas stiprināšanā starptautiskā mērogā. Šis konkurss ir iespēja parādīt tos, kuri ar inovācijām un eksportspējīgiem risinājumiem rada augstas pievienotās vērtības preces un pakalpojumus, veidojot zināšanās balstītu nākotnes ekonomiku.”
“Knauf” – stabila izaugsme
Viens no uzņēmumiem, kas spilgti demonstrējis izrāvienu eksportā un ir 2024. gada kategorijas "Eksporta Čempions" laureāts vai titula "Eksporta čempions" ieguvējs, ir būvmateriālu ražotājs SIA “Knauf”. Uzņēmuma ģenerāldirektors Baltijas valstīs Arnis Ivanovs atklāj, ka “Knauf” jau gadiem ilgi strādā pie stabila eksporta pieauguma, ko viņš dēvē par “ikgadēji nelielu, bet stabilu”, tātad panākumu pamatā ir ilgtspējīga attīstība, nevis pēkšņs izrāviens. Pateicoties lielam produktu klāstam, kas ieviests tirgū – 2500 produktu vienību –, “Knauf” nesekoja būvniecības kritumam, bet turpināja izaugsmi.
Pētniecība un rūpes par darbiniekiem
“Knauf” veiksmes formula balstās uz nemitīgu attīstību, un katru gadu aptuveni 5 % no apgrozījuma tiek ieguldīti pētniecībā. Tas ļauj nodrošināt risinājumus, kas papildina pamata produkciju. Arnis Ivanovs uzsver, ka “Knauf” ir četras galvenās vērtības: cilvēcība, partnerība, atbildības uzņemšanās un atdošanās darbam (commitment), kas ir pamatā visa kolektīva saliedētībai. “Knauf” nodrošina godīgu atalgojumu un ērtus darba apstākļus saviem darbiniekiem, kā arī apmaksā viņiem studijas universitātē un kursus kvalifikācijas celšanai.
Lielāko daļu produkcijas eksportē
Eksporta apjoms ir vairāk nekā 70 % no saražotā, galvenokārt eksportējot uz Lietuvu un Igauniju. Lai saglabātu konkurētspēju, “Knauf” ir ārkārtīgi stingra kvalitātes kontrole, katru ražošanas partiju pārbaudot šeit uz vietas un nodrošinot krietni augstākus standartus, nekā pieļauj Eiropas normas. Pateicoties tam, “Knauf” produkcija ir pieprasīta pat Islandē – izteikti konservatīvā un prasīgā tirgū.
Veiksmes recepte
Jautāts, kāda ir “Knauf” veiksmes stāsta recepte, Arnis Ivanovs uzskaita svarīgākos faktorus: “Ņemam vienu daļu talantīgu un izglītotu cilvēku, paņemam Latvijas izejvielu, saražojam kvalitatīvu produktu un nodrošinām cieņpilnas un izdevīgas attiecības ar mūsu sadarbības partneriem. Saliekam to visu kopā, un es teiktu, ka tā ir mūsu galvenā veiksmes formula.”
Kompānijas ģenerāldirektors uzsver, ka visa pamatā ir laba komanda: “Tie ir paši cilvēki un vide, ko mēs radām. Nekad neviens no augšas nevar atnākt ar gatavu recepti un izveidot partneriskās attiecības un savstarpējās uzticēšanās vidi uzņēmumā. Tie esam mēs paši – mūsu darbinieki. Mēs to vienmēr sev atgādinām un cenšamies pie tā strādāt. Man ir viens vienīgs novēlējums, ko es parasti saku visiem, – neapstājieties, dariet! Pat ja ne vienmēr tas būs uzreiz pareizajā virzienā, jau tikai no tā, ka esat piecēlušies un darāt, sanāks brīnišķīgas lietas.”
Visu kategoriju uzvarētāji tiks godināti svinīgā konkursa apbalvošanas ceremonijā šī gada 4. decembrī. Uzvarētāji līdz ar balvu – īpašu mākslinieku radītu statueti, saņems Ekonomikas ministrijas diplomu un tiesības lietot konkursa zīmi uz saviem produktiem, produktu līnijām un mārketinga materiāliem.