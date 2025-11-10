Saldus novadā tiks būvēts viens no modernākajiem saules parkiem Latvijā
"Luminor" banka piešķīrusi finansējumu 37,9 miljonu eiro apmērā Dānijas uzņēmumam SIA "Baltazar", kas grasās Saldus novadā izveidot liela mēroga saules enerģijas parku.
Saldus hibrīdparks ar 65 MW saules jaudu un 46 MW BESS sistēmu aizņems 96 hektāru platību un būs viens no modernākajiem šāda veida enerģijas objektiem Latvijā. Šis projekts ir stratēģiski svarīgs solis Latvijas enerģētikas pārejā un Baltijas valstu elektroenerģijas tīkla stabilitātes stiprināšanā.
“Mūsu atbalsts šim vērienīgajam projektam Saldus novadā iezīmē ievērojamu soli Latvijas ceļā uz pilnīgu enerģētisko neatkarību un ilgtspēju. Ar šo finansējumu mēs atbalstām ne tikai vienu no lielākajiem saules enerģijas projektiem Latvijā, bet arī kopējo virzību uz zaļāku un tehnoloģiski inovatīvāku enerģētikas nozari,” uzsver "Luminor" Korporatīvā departamenta vadītāja Ilze Zoltnere.
BESS tehnoloģija nodrošinās būtisku ieguldījumu valsts enerģētiskajā neatkarībā un ilgtspējā, palielinot atjaunīgās enerģijas ražošanu, kā arī nodrošinot tīkla balansēšanu un mazinot cenu svārstības, īpaši pēc atslēgšanās no BRELL starptautiskās balansēšanas sistēmas. Projektu plānots pabeigt nākamā gada augustā.
“Hibrīdie atjaunojamās enerģijas parki, kas apvieno saules enerģiju ar modernu enerģijas uzglabāšanas bateriju sistēmu, ir būtisks solis ceļā uz efektīvu mainīgo enerģijas avotu integrāciju. Vienlaikus palīdzot nodrošināt stabilu un drošu elektroapgādi iedzīvotājiem ilgtermiņā,” norāda "Zinks European Energy" izpilddirektora vietnieks Jenss Pēters.
Latvijas elektroenerģijas tirgus pēdējos gados piedzīvo nozīmīgas pārmaiņas – vairāk nekā 70 % no valsts elektroenerģijas tiek ražoti no atjaunīgiem resursiem, un prognozēts, ka saules enerģijas īpatsvars turpmākajos gados ievērojami pieaugs. Pēc atslēgšanās no BRELL sistēmas Baltijas elektroenerģijas tirgus ir kļuvis dinamiskāks un atvēris iespējas jaunu enerģijas uzkrāšanas risinājumu attīstībai.
Latvijas uzņēmums SIA "Baltazar", kurš pieder Dānijas uzņēmumiem "European Energy un Sampension", ir atjaunīgās enerģijas uzņēmums, kas specializējas saules enerģijas parku izveidē un ilgtspējīgu energoefektivitātes risinājumu attīstībā. A/S "European Energy" ir privāts Dānijas uzņēmums, kas ģenerē ieņēmumus gan no saules un vēja parku projektu pārdošanas, gan no enerģijas pārdošanas uzbūvētajās elektrostacijās. Lielākā daļa A/S "European Energy" ieņēmumu tiek gūti OECD valstīs, ar spēcīgu izaugsmes dinamiku.