"Sadales tīkls" piegādās koka balstus Igaunijas uzņēmumam "Elektrilevi"
AS "Sadales tīkls" noslēdzis darījumu ar Igaunijas elektroenerģijas sadales sistēmas operatoru "Elektrilevi" par koka balstu piegādi.
Lielu daļu "Sadales tīkla" elektrotīkla veido virszemes infrastruktūra, kuras neatņemama sastāvdaļa ir arī koka balsti. Elektrotīklam nepieciešamos koka balstus uzņēmums ražo savā koka balstu ražotnē, un interesi par šo produktu pauduši arī ārvalstu partneri.
Balsti ir starptautiski sertificēts produkts, kura izejmateriāls ir Latvijas priede. Būtisks produkta kvalitātes priekšnoteikums ir iespēja izsekot kvalitātei katrā ražošanas posmā.
"Šis ir lielisks piemērs tam, kā valsts kapitālsabiedrība spēj izmantot savas zināšanas un resursus jaunu eksporta iespēju radīšanai. "Sadales tīkla" pirmais eksporta darījums ar Igaunijas partneriem apliecina Latvijas uzņēmumu konkurētspēju un kvalitāti arī ārvalstīs," uzsver ekonomikas ministrs Viktors Valainis.
"Galvenais "Sadales tīkla" uzdevums ir nodrošināt nepārtrauktu un drošu elektroapgādi Latvijā. Vienlaikus uzņēmums vienmēr meklē veidus, kā attīstīties. Gandarījums, ka esam spēruši pirmo soli eksporta virzienā, turklāt par pirmo sadarbības partneri kļuvuši mūsu igauņu "kolēģi"," norāda "Sadales tīkla" valdes priekšsēdētājs Sandis Jansons.
"Sadales tīkla" koka balstu ražošanas kapacitāte ir pietiekama, lai pilnībā nosegtu Latvijas vajadzības un vienlaikus attīstītu arī eksportu. Eksports tiek veidots kā papildu attīstības virziens, nekonkurējot ar pamatvajadzību nodrošinājumu. Latvijas tirgū "Sadales tīkls" koka balstus ražo tikai savām vajadzībām - elektrotīkla uzturēšanai.
Par "Sadales tīkla" koka balstu iegādi interesi jau pauduši arī citi uzņēmumi Eiropā. Ieņēmumus no eksporta plānots ieguldīt uzņēmuma attīstībā – gan koka balstu ražošanas efektivitātes paaugstināšanā, gan jaunu produktu un pakalpojumu izstrādē. Papildu ieņēmumi stiprina uzņēmuma finanšu bāzi un ilgtermiņā palīdz nodrošināt arvien stabilāku elektroapgādes sistēmas uzturēšanu.