Plāno retāk pārskatīt uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru
Lai mazinātu valsts iestāžu administratīvo slogu, plānots samazināt regularitāti, kādā tiek noteikts uzņēmējdarbības riska valsts nodevas (URVN) apmērs un darbinieku prasījumu garantiju fonda pašu ieņēmumos ieskaitāmās nodevas daļa, paredz grozījumi likumā "Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā".
Kā teikts Tiesību aktu projektu portālā pieejamajā likuma grozījumu anotācijā, pašlaik saskaņā ar Darbinieku aizsardzības likuma 6. panta ceturto daļu URVN apmēru un darbinieku prasījumu garantiju fonda pašu ieņēmumos ieskaitāmās nodevas daļu katru gadu nosaka Ministru kabinets. Pienākums regulāri izvērtēt URVN apmēru un darbinieku prasījumu garantiju fonda pašu ieņēmumos ieskaitāmās nodevas daļu rada kompetentajām iestādēm slogu, vienlaikus izmaiņas URVN apmērā vai darbinieku prasījumu garantiju fonda pašu ieņēmumos ieskaitāmās nodevas daļā netiek veiktas ar tādu regularitāti.
Lai mazinātu birokrātisko slogu, paredzams turpmāk retāk izlemt attiecīgos jautājumus. URVN apmērā vai darbinieku prasījumu garantiju fonda pašu ieņēmumos ieskaitāmās nodevas daļas izvērtējums tiks veikts pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi trijos gados, paredz izstrādātie grozījumi.
Tieslietu ministrijā uzskata, ka šāds termiņš nodrošinās, ka valsts pārvalde veiks attiecīgo izvērtējumu ar samērīgu regularitāti, samazinot administratīvo slogu valsts pārvaldē.
Jau vēstīts, ka URVN apmērs nākamgad saglabāsies līdzšinējā apmērā. Attiecīgi arī nākamgad nodevas apmērs veidos 0,36 eiro mēnesī par katru darbinieku, ar kuru nodibinātas darba tiesiskās attiecības, saglabājot nosacījumus, ka attiecībā uz darbiniekiem, par kuriem tiek maksāts sezonas laukstrādnieku ienākuma nodoklis, darba devējam URVN nav jāmaksā.