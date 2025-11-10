“Bite Latvija” kļūst par klientu servisa līderi Latvijas telekomunikāciju nozarē
Saskaņā ar DIVE Group 2025. gada pētījumu par klientu apkalpošanu telekomunikāciju nozarē Latvijā līderpozīciju ieņem elektronisko sakaru un IKT pakalpojumu sniedzēja “Bite Latvija”, sasniedzot izcilu rezultātu – 94,48 %. Otrajā vietā ierindojas “Tele2” ar 90,23 %, trešajā — “LMT” ar 90,19 %, savukārt “TET” sasniedz 84,88 %.
Pētījumā tika izmantota slepenā pircēja metode, kopumā veicot 100 vizītes, analizējot konsultantu komunikācijas prasmes, pārdošanas iemaņas un profesionālās zināšanas.
Baltijas mērogā labākie rezultāti tika fiksēti Lietuvā, kur “Telia” sasniedza 98,78 %, un Igaunijā, kur “Tele2” rādītājs bija 98,77 %. Kopumā augstāko klientu apkalpošanas kvalitāti šogad sasniegusi Lietuva ar 96,81 %, tai seko Igaunija ar 92,67 %, savukārt Latvijā fiksēts neliels kritums – 89,97 %, salīdzinot ar 94,02 % 2024. gadā.
Latvijā darbinieki īpaši izceļas ar spēju noskaidrot klientu vajadzības, izmantot efektīvas komunikācijas metodes un piedāvāt individuāli pielāgotus risinājumus. Salīdzinājumā ar 2024. gadu būtiski uzlabotas arī pārdošanas prasmes, kas pieaugušas par 27 %, sasniedzot 78,09 %. Savukārt kritums fiksēts kontakta noslēguma vērtējumā – 77,78 %, kas norāda uz nepieciešamību turpināt pilnveidot konsultāciju noslēgšanas efektivitāti.
“Esam ārkārtīgi gandarīti par šo augsto atzinību un klientu novērtējumu jau otro gadu pēc kārtas,” norāda Inga Pranckeviča, “Bite Latvija” mazumtirdzniecības tīkla vadītāja. “Laikmetā, kad klientu vajadzības pēc izcilas apkalpošanas kvalitātes un individuālas pieejas arvien pieaug, šis sasniegums apliecina mūsu neatlaidīgo darbu pie klientu apkalpošanas nepārtrauktas pilnveides. Mūsu mērķis ir ikdienā demonstrēt uzņēmuma pamatvērtības – komandas darbu, izcilību un rūpes par cilvēkiem. Esam apņēmības pilni turpināt uzlabot savus pakalpojumus, lai saglabātu vadošo lomu nozarē un vēl labāk apmierinātu klientu vajadzības,” papildina I. Pranckeviča.
Pētījuma rezultāti liecina, ka Latvijas telekomunikāciju darbinieki ne tikai sekmīgi noskaidro klientu vajadzības, bet arī demonstrē augstas komunikācijas prasmes un profesionālismu. Salīdzinājums ar 2024. gadu parāda, ka, lai gan kopējais vērtējums nedaudz krities, pārdošanas prasmes būtiski uzlabojušās, norādot uz pozitīvu attīstību. Vienlaikus identificētie uzlabojumu virzieni, piemēram, kontaktu noslēgšana un procesus atbalstošo risinājumu integrācija, sniedz uzņēmumiem iespēju vēl vairāk palielināt klientu apmierinātību un uzticību.
DIVE TOP 3 ir instruments klientu apkalpošanas kvalitātes novērtēšanai, ko plaši izmanto arī citās nozarēs Baltijā, Polijā un Ziemeļvalstīs. Tas palīdz uzņēmumiem mērīt un salīdzināt servisa kvalitāti, kā arī virzīt stratēģiskus uzlabojumus klientu pieredzes nodrošināšanā.