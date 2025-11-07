Apvienotās Karalistes pensionārs nopelna 28 200 mārciņu gadā, izmantojot Poain mākslīgā intelekta viedās ieguves likmju sistēmu
Globālajai konkurencei par ienesīgumu kļūstot arvien sarežģītākai, kāds pensionārs no Apvienotās Karalistes apgalvo, ka ir izveidojis uzticamu pasīvo ienākumu plūsmu, izmantojot Poain mākslīgā intelekta darbināmo viedās ieguves likmju sistēmu.
Poain, kas izveidots Polygon tīklā, piedāvā zemas svārstības peļņas iespējas stabilo kriptovalūtu lietotājiem, kuri meklē paredzamu ienesīgumu.
No neapmierinātības ar pensijas ienākumiem līdz stabiliem kriptovalūtu ienākumiem
67 gadus vecais Pīters H. pastāstīja, ka viņa regulārie pensijas maksājumi apvienojumā ar zemo procentu likmju bankas uzkrājumiem vairs nebija pietiekami, lai segtu ikdienas dzīves izmaksas.
“Kad inflācija pārsniedz 5% un bankas likme ir tikai 1%, es noteikti neturēšu tur savu naudu,” viņš saka.
Pēc alternatīvu izpētes viņš atklāja Poain un tā programmu “USDT-Polygon Smart Mining”. Sākot ar 1000 mārciņām (≈ 1300 ASV dolāriem) šī gada sākumā un gūstot vidējo gada ienesīgumu aptuveni 18%, viņš ziņo par kopējo peļņu aptuveni 28 200 mārciņu (≈ 39 300 ASV dolāru) apmērā.
Kā darbojas Poaina modelis
Izmantojot Poain , investori var ieguldīt dažādās kriptovalūtās — BTC, ETH, USDT (TRC20 un ERC20), XRP, BNB, USDC, ADA, SOL, DOGE, BCH, LTC un citas — Polygon tīklā.
Poain pārvalda mezglu izvietošanu, uzturēšanu, skaitļošanas jaudas sadali un mākoņresursu piešķiršanu. Platforma izmanto mākslīgā intelekta vadītu resursu pārvaldību, radot mazas enerģijas, augstas efektivitātes, ar atjaunojamiem enerģijas avotiem darbināmas sistēmas, kas atbilst nozares “zaļās kriptovalūtas” tendencei.
Pēc darbības izmaksu un atlaišanas plānu risināšanas Poain piedāvā ikmēneša ienesīgumu no 2% līdz 8%, kas tiek aprēķināts katru dienu.
“Katru svētdienas rītu es pārbaudu savu informācijas paneli, un peļņa vienmēr ir redzama — nekādu problēmu,” atzīmē Pīters. Poain piedāvā arī īstermiņa līgumus, nodrošinot augstu likviditāti un ātru izmaksu bez maksas.
Kā sākt darbu ar Poain
1. solis: Reģistrēt kontu
Apmeklējiet Poain.com un noklikšķiniet uz Reģistrēties. Jauni lietotāji saņems 15 ASV dolāru (≈ 12 mārciņu) atlīdzību platformas testēšanai.
2. solis: Līdzekļu iemaksa
Atbalstītie aktīvi ietver BTC, ETH, USDT, XRP, BNB, USDC, ADA, SOL, DOGE, BCH, LTC utt.
3. solis: Aktivizējiet likmju līgumu
Sākot no 100 ASV dolāriem (≈ 75 mārciņām). Nav nepieciešama aparatūra vai tehniskas zināšanas.
Tipisku līgumu piemēri:
- Jauna lietotāja līgums: 100 ASV dolāri | 2 dienas | 3,50 ASV dolāri/dienā
- Klasiskais līgums: 500 ASV dolāri | 5 dienas | 7,50 ASV dolāri/dienā
- Klasiskais līgums: 1000 ASV dolāru | 10 dienas | 14 ASV dolāri/dienā
- Iepriekšējs līgums: 5000 ASV dolāru | 15 dienas | 90 ASV dolāri/dienā
- Superlīgums: 50 000 ASV dolāru | 35 dienas | 1400 ASV dolāru/dienā
4. solis: Dienas norēķini + Izņemšana / Reinvestīcijas
Peļņa tiek norēķināta katru dienu, ar elastīgām izņemšanas vai atkārtotas ieguldīšanas iespējām.
Vairāk līgumu iespēju ir pieejamas oficiālajā tīmekļa vietnē https://poain.com/.
Kāpēc Poain darbojas šodien
Institucionālais pieprasījums pēc ienesīguma ķēdē pieaug, savukārt CeFi platformas saskaras ar regulatoru spiedienu, padarot DeFi stila steikošanas modeļus pievilcīgākus. Poain nodrošina stabilu ienesīgumu ar minimālu pakļautību svārstībām.
Riski, kas jāņem vērā
Poain izceļ tādus riskus kā viedlīgumu risks, protokola līmeņa ievainojamības un atšķirīgie reģionālie noteikumi. Platforma nodrošina ceturkšņa rezervju apliecinājumu un auditētus skaitļošanas jaudas izmantošanas rādītājus ar vairāk nekā 98% mezglu darbības laiku.
Plašāks attēls
Tādiem pensionāriem kā Pīters blokķēdes nodrošināti pasīvie ienākumi ir ļoti pievilcīgi. Tie, kas pirmie ieviesīs šos pakalpojumus, varētu gūt labumu no “pirmo spēlētāju ienesīguma”. Poain vadība uzskata, ka reālās pasaules skaitļošanas pieprasījums — mākslīgais intelekts, simulācija, izkliedētā apstrāde — veicinās nākamo nozīmīgo kriptovalūtu paplašināšanos.
Par Poainu
Poain ir globāla intelektuāla likmju platforma, kas piedāvā USDT likmju iegādi Polygon platformā ar mākslīgā intelekta skaitļošanas sadali un atjaunojamās enerģijas mezglu fermām. Platformā ir iekļauta uz PFLOPS balstīta dalības līmeņu sistēma.
Plašāka informācija: https://poain.com/
Uzņēmums: Poain BlockEnergy Inc.
Tīmekļa vietne: https://poain.com
E-pasts: info@poain.com