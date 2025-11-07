“Dzintars” spoži sevi apliecina starptautiskajā skaistumkopšanas izstādē “Beautyworld Middle East” Dubaijā
Kosmētikas zīmols “Dzintars” no 27. līdz 29. oktobrim piedalījās vienā no pasaulē nozīmīgākajām skaistumkopšanas nozares izstādēm “Beautyworld Middle East”, kas norisinājās Dubaijā, Apvienotajos Arābu Emirātos (AAE). Trīs dienu garumā 22 hallēs pulcējās vairāk nekā 2400 zīmolu un uzņēmumu no visas pasaules, prezentējot aktuālākās tendences skaistumkopšanas industrijā.
“Dzintars” izstādes laikā pārstāvēja plašu stendu, kas tika organizēts sadarbībā ar zīmola oficiālo izplatītāju GCC valstīs (Persijas līča reģionā). Stenda apmeklētājiem bija iespēja iepazīties ar “Dzintars” aktuālo produktu klāstu, tostarp jaunākajām funkcionālajām zobu pastām un matu kopšanas līnijām. Izstādes laikā notika tikšanās ar potenciālajiem partneriem no Bahreinas, Kataras un Saūda Arābijas, kā arī sarunas ar esošajiem tirdzniecības tīkliem, kuros “Dzintars” produkcija jau šobrīd ir pārstāvēta.
“Mūsu dalība “Beautyworld Middle East” apliecina, ka “Dzintars” veiksmīgi nostiprina savu klātbūtni starptautiskajā tirgū. Šī izstāde ir lieliska vieta jaunu profesionālo attiecību veidošanai un iespēja prezentēt Latvijas skaistumkopšanas industrijas kvalitāti globālā mērogā,” norāda “H.A.Brieger” līdzīpašniece un vadītāja Anastasija Udalova.
Apmeklējot arī Dubaijas lielākos tirdzniecības centrus “Mirdif City Centre” un “Dubai Mall”, “Dzintars” komanda pārliecinājās, ka zīmola produkti ir pieejami prestižos veikalos līdzās pasaulē zināmiem skaistumkopšanas zīmoliem.
“Redzēt mūsu produktus plauktos Dubaijā un citās AAE pilsētās ir īpašs gandarījums. Tas vēlreiz pierāda mūsu konkurētspēju ārpus Baltijas tirgus,” dalās mārketinga vadītāja Baiba Čipa-Ziemele.
Par "H.A.Brieger"
Kosmētikas zīmola "Dzintars" saknes meklējamas jau 1849. gadā, kad Rīgā Heinrihs Ādolfs Brīgers nodibināja ziepju un parfimērijas fabriku. Gadu gaitā un trīs paaudžu laikā šis uzņēmums ir kļuvis par vienu no nozīmīgākajiem kosmētikas ražotājiem Latvijā. Mūsdienās jauno īpašnieku mērķis ir atgriezties pie Heinriha Ādolfa Brīgera vērtībām - radīt kvalitatīvus un pārdomātus produktus, kas piemēroti mūsdienu straujajam dzīves ritmam. Tāpēc ražotnei piešķirts tās vēsturiskais nosaukums - "H.A.Brieger", bet kosmētikas līnijām turpina izmantot atpazīstamo zīmolu "Dzintars". "H.A.Brieger" ir saņēmis vairākus kvalitātes sertifikātus, tostarp ISO 9001, GMP / ISO 22716, kā arī ISO 13485:2016, apliecinot augstus standartus produktu izstrādē un ražošanā. Vairāk informācijas skatiet šeit.