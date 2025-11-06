Tukuma novads atzīts par "Uzņēmējiem draudzīgāko novadu 2025"
Latvijas lielākā uzņēmēju biedrība Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) sadarbībā ar Junior Achievment Latvia, SIA “Lursoft” un pētījumu centru “SKDS” 5. novembrī pasniedza balvas uzņēmumiem draudzīgākajām pašvaldībām un valstspilsētām Latvijā.
Galveno balvu kategorijā “Uzņēmumiem draudzīgākais novads 2025” ieguva Tukuma novads.
Otrajā vietā ierindojās Madonas novads, bet trešajā – Rēzeknes novads.Savukārt kategorijā “Uzņēmumiem draudzīgākā valstspilsēta 2025” pirmo vietu ieņēma Jūrmala, bet otro un trešo vietu ar vienādu punktu skaitu dala Daugavpils un Liepāja.
Papildu gandarījumu sniedz tas, ka LTRK Pakalpojumu padome piešķīrusi simpātiju balvu Tukuma novada pašvaldībai, novērtējot Tukuma novada darbu uzņēmējdarbības vides stiprināšanā un sadarbībā ar uzņēmējiem.
Tāpat LTRK reģionālās padomes savu simpātiju apbalvojumu piešķīra Valmieras novadam, Kuldīgas novadam, Rēzeknes novadam, Jelgavas novadam un Ādažu novadam. Savukārt LTRK Pakalpojumu padome, kā savu simpātiju, apbalvoja ne tikai Tukuma novadu, bet arī Alūksnes.
"Paldies LTRK par šo atzinību, kā arī ikvienam uzņēmējam, kas rada darba vietas, attīsta un stiprina Tukuma novadu kā vietu, kur uzņēmējdarbībai ir nākotne! Turpināsim kopā veidot vēl uzņēmīgāku, spēcīgāku un dzīvotspējīgāku Tukuma novadu,” apbalvošanas ceremonijā pauda domes priekšsēdētāja vietnieks Imants Valers.