Pienava Wind - Latvijas tīras enerģijas klēts
Šodien, 5. novembrī, tiek likts pamaktakmens lielākajam vēja parkam Latvijā – Pienava Wind. Vēja parks atrodas Tukuma novadā, tajā būs 21 turbīna ar kopējo jaudu 147 MW. Ja Zemgales lauki sniedz trešdaļu graudu Latvijai un tā ir mūsu labības klēts, tad Pienava Wind vēja parks būs būtisks devums Latvijas enerģētikai un kopā ar Laflora Energy veido Zemgali arī par mūsu enerģijas klēti.
Šodien svinīgi ielikts pamatakmens vēja parkam Pienava Wind - vienam no nozīmīgākajiem atjaunīgās enerģijas projektiem Latvijā. Vēja parks atrodas Zemgalē, Tukuma novadā, un tajā paredzēts uzstādīt 21 Nordex vēja turbīnu ar kopējo jaudu 147 megavati (MW). Projekta attīstību uzsāka Zviedrijas kompānijas Eolus un tās pārstāvniecība Latvijā meitassabiedrība Eolus Latvija, un pēc iegādes to līdz pilnīgai būvniecības darbu pabeigšanai turpina AS “Latvenergo”.
Zemgales lauki izsenis ir bijuši Latvijas labības klēts – trešdaļa valsts graudu tiek izaudzēta tieši šajā reģionā. Tagad Zemgale kļūst arī par enerģijas klēti, kuras laukos līdzās graudiem augs arī tīra vietējā enerģija. Pienava Wind un Laflora Energy vēja parki veido jaunu posmu Latvijas enerģētikas attīstībā - līdzsvarojot ražošanas portfeli un stiprinot valsts enerģētisko drošību.
Bez tam abi parki arī ievērojami stimulē vietējo ekonomiku gan tiešā, gan netiešā veidā, tostarp arī ilgtermiņā, jo papildus lētai un zaļai enerģijai vēja parks dos pozitīvu ieguvumu arī Tukuma un Dobeles pašvaldībām un tuvumā esošajiem iedzīvotājiem, veicot ikgadēju maksājumu vairāk nekā 350 000 eiro apmērā. Tā kā Pienava Wind tiek būvēta uz lauksaimnieku īpašumā esošas zemes, tajā arī turpmāk tiks audzēta labība, apvienojot parka infrastruktūru ar graudkopību jaunā veidā.
Paredzēts, ka Pienava Wind vēja enerģijas ražošana tiks uzsākta jau 2027. gada pirmajā pusgadā, nodrošinot būtisku devumu Latvijas energoneatkarībai un virzībai uz zaļāku nākotni. Pienava Wind kopējās plānotās būvniecības investīcijas sasniedz aptuveni 215 miljonus eiro.
Mārtiņš Čakste, AS “Latvenergo” valdes priekšsēdētājs: "Mēs esam lepni, ka Latvenergo turpina audzēt Latvijas spēku – gan burtiski, gan simboliski. Tur, kur Zemgale audzē graudus, mēs audzējam enerģiju. Kopā tie ir divi balsti mūsu valstij, neatkarībai un drošībai. Ja turpina līdzībās, tad šis ir sējas gads, kurā top Pienava Wind, Laflora Energy, Aizputes saules parks, projekti Lietuvā, – ražu no tiem visu labumam gūsim jau tuvākajos gados, un esmu pārliecināts, ka tā spēs pārvarēt tās nezāles, ko sēj neticība un vēlme pretdarboties valsts izaugsmei, konkurētspējai un sabiedrības labklājībai."
Eolus AB izpilddirektors Pērs Vitalisons: “Pienavas vēja parka projekts aizsākās jau 2013. gadā, kad noslēdzām pirmos līgumus ar zemju īpašniekiem. Kopš tā laika esam mērķtiecīgi virzījušies uz mērķi, un šodien ar gandarījumu redzam pirmos turbīnu pamatus. Kā projekta vadītāji mēs turpinām darbu projekta attīstībā, lai vēja parks tiktu uzbūvēts noteiktajā termiņā un kļūtu par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas atjaunīgās enerģijas attīstībā. Paredzams, ka parks ik gadu saražos aptuveni 500 GWh elektroenerģijas, nodrošinot enerģiju tūkstošiem mājsaimniecību. Paldies visiem mūsu sadarbības partneriem – zemju īpašniekiem, Tukuma un Dobeles pašvaldībām, Klimata un enerģētikas ministrijai, vietējai kopienai un citiem sadarbības partneriem par atbalstu un sadarbību!”
Šis ir nozīmīgs solis Latvenergo koncerna stratēģijas izpildē – 2027. gada sākumā uzņēmuma pārvaldībā būs jau aptuveni 1150 MW atjaunīgo energoresursu (AER) jaudas Baltijas reģionā. Tas ļaus veidot diversificētu, ģeogrāfiski sabalansētu AER portfeli, kas stiprina Latvijas un reģiona enerģētisko drošību un konkurētspēju.