"Indexo" pirmajos deviņos 2025. gada mēnešos turpina strauju izaugsmi
Saskaņā ar neauditēto konsolidēto starpperiodu pārskatu par 2025. gada pirmajiem deviņiem mēnešiem, "IPAS Indexo" (turpmāk – "Indexo") pensiju pārvaldes bizness uzrādīja peļņu 1,207 miljonu eiro apmērā, kas ir vairāk nekā trīs reizes lielāka nekā 2024. gada attiecīgajā periodā gūtā peļņa – 336 tūkstoši eiro.
"Indexo Banka" 2025. gada pirmajos deviņos mēnešos uzrādīja zaudējumus 7,024 miljonu eiro apmērā, bet trešā ceturkšņa zaudējumi bija par 25 % mazāki nekā otrajā ceturksnī. Banka un visa "Indexo Grupa" turpina straujas izaugsmes stratēģisko virzību, kas ietver ievērojamas investīcijas darbības paplašināšanā, IT risinājumos, jaunu talantu piesaistē un produktos. Konsolidētie "Indexo Grupas" zaudējumi 2025. gada pirmajos deviņos mēnešos bija 5,803 miljoni eiro.
"Indexo" pensiju bizness uzrāda divciparu izaugsmi visos galvenajos rādītājos
"Indexo" pensiju biznesa klientu skaits 2025. gada deviņu mēnešu beigās sasniedza 157,5 tūkstošus, kas ir par 14,6 % vairāk nekā gadu iepriekš. Pārvaldītie aktīvi (AUM) pieauga par 24,7 % salīdzinājumā ar 2024. gada septembra beigām, sasniedzot 1,515 miljardus eiro. Komisijas ienākumi pensiju biznesā pieauga par 18 % gada griezumā, sasniedzot 3,74 miljonus eiro.
Trešā ceturkšņa beigās "Indexo" pensiju 2. līmeņa klientiem bija visaugstākais vidējais pārvaldīto aktīvu apjoms uz vienu klientu tirgū – 11 086 eiro. "Indexo" vadošais plāns "Jauda" kopš fonda izveides ir nodrošinājis gada ienesīgumu 9,76 % apmērā, pārsniedzot gan Latvijas tirgus vidējo rādītāju, gan būtiski apsteidzot patēriņa cenu indeksu, nodrošinot reālu, inflācijā koriģētu kapitāla pieaugumu.
“Trešā ceturkšņa un deviņu mēnešu rezultāti kopumā apliecina, ka "Indexo Grupa" veiksmīgi īsteno savu stratēģiju, stiprinot pensiju biznesu un strauji tuvojoties rentabilitātes slieksnim bankas operācijās pirms paredzētajiem kredītu zaudējumiem. Pensiju bizness turpina organisku izaugsmi, bet trešajā ceturksnī būtisku stimulu deva pensiju pārvaldes uzņēmuma "Vairo" iegāde, kas nodrošināja ievērojamu jaunu klientu un aktīvu pieplūdumu. Plānotā "DelfinGroup" iegāde ar brīvprātīgo akciju piedāvājumu var paātrināt šo procesu un kalpot kā papildu katalizators turpmākai grupas attīstībai,” norāda "Indexo" valdes priekšsēdētājs un viens no dibinātājiem Henrik Karmo.
Kopš 2025. gada sākuma "Indexo" pensiju biznesa fokusā ir brīvprātīgie uzkrājumi pensiju 3. līmeņa plānos, un pirmie rezultāti ir daudzsološi – klientu skaits šajā virzienā pieaudzis no 15 593 līdz 20 430 (pieaugums par 31 % gada griezumā), bet pārvaldītie aktīvi – no 31,7 miljoniem līdz 50,7 miljoniem eiro (pieaugums par 60 %).
"Indexo Banka" paplašina kreditēšanu un turpina virzību uz peļņu
2025. gada trešajā ceturksnī "Indexo Banka" uzrādīja būtisku pieaugumu gan kredītportfelī, gan kopējos ieņēmumos. Trešajā ceturksnī "Indexo Banka" izsniedza vairāk nekā 13 miljonus eiro mājokļu kredītu refinansēšanas darījumos. Saskaņā ar "Latvijas Bankas" sniegto informāciju, aptuveni 70 % klientu, kas pārkreditēja savus mājokļu kredītus, izvēlējās "Indexo Banku". Tas skaidri apliecina mūsu lomu konkurences veicināšanā Latvijas banku sektorā un apstiprina apņemšanos attīstīt kreditēšanas tirgu.
Trešais ceturksnis bija arī līdz šim veiksmīgākais patēriņa kreditēšanā – "Indexo Banka" izsniedza vairāk nekā 12 miljonus eiro jaunos patēriņa kredītos, kas veido aptuveni 7 % no visiem jaunizsniegtajiem patēriņa kredītiem Latvijā. "Indexo Bankas" klientu skaits trešajā ceturksnī pieauga par 7 000, pārsniedzot 44 000. Kopējie noguldījumi ceturkšņa laikā pieauga par 7,3 miljoniem eiro, sasniedzot 55,65 miljonus eiro septembra beigās.
“Mēs redzam, ka mūsu straujās izaugsmes stratēģija darbojas – katrs mēnesis nes kredītportfeļa pieaugumu, līdz ar to arī procentu ienākumu pieaugumu, kas stiprina mūsu finanšu rezultātus un nodrošina stabilu virzību uz rentabilitāti. Trešajā ceturksnī bankas kopējie ieņēmumi sasniedza 743,3 tūkstošus eiro. Liela daļa no šī pieauguma bija saistīta ar vienreizēju PVN atmaksu par iepriekšējiem gadiem, taču arī neto procentu ienākumi strauji pieauga, sasniedzot 441,5 tūkstošus eiro. Lai gan neto komisijas ienākumi joprojām bija negatīvi – mīnus 16,9 tūkstoši eiro, pozitīvā tendence ir acīmredzama,” norāda "Indexo Bankas" valdes priekšsēdētājs un viens no dibinātājiem Valdis Siksnis.
Kopējie neto zaudējumi pirms paredzētajiem kredītu zaudējumiem 2025. gada trešajā ceturksnī bija 1,89 miljoni eiro, kas ir par 17,5 % mazāk nekā otrajā ceturksnī. Kopējie neto zaudējumi trešajā ceturksnī sasniedza 1,97 miljonus eiro, bet zaudējumi par 2025. gada pirmajiem deviņiem mēnešiem – 7,02 miljonus eiro.
10 mēnešu rezultāti apliecina straujas izaugsmes turpinājumu
Pēc ceturkšņa pārskata perioda "Indexo" turpināja strauju izaugsmi visos biznesa virzienos. Oktobra beigās "Indexo Bankas" klientu skaits pieauga līdz 46,3 tūkstošiem, noguldījumu apjoms – līdz 63,1 miljonam eiro, bet kredītportfelis sasniedza 45,1 miljonu eiro. Banka atkārtoti izsniedza vairāk nekā 10 miljonus eiro jaunos kredītos, galvenokārt, mājokļu refinansēšanas darījumos. Banka arī izmaksāja 108,7 tūkstošus eiro procentos savam augošajam klientu lokam. Pensiju biznesa pārvaldītie aktīvi oktobra beigās sasniedza 1,56 miljardus eiro, bet klientu skaits – gandrīz 158 tūkstošus.