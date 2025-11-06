Lietuvas centrālā banka sniedz atļauju "Indexo" un "DelfinGroup" darījumam
Lietuvas centrālā banka sniegusi atļauju "IPAS Indexo" iegūt netiešu līdzdalību, kas pārsniedz 20%, AS "DelfinGroup" meitas uzņēmumā Lietuvā "DelfinGroup LT UAB".
Tuvākajā laikā "Indexo" iesniegs pieteikumu Latvijas Bankā ar lūgumu atļaut izteikt brīvprātīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu, lai saņemtu pēdējo "DefinGroup" darījumam nepieciešamo tirgus uzrauga saskaņojumu.
Līdz ar brīvprātīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu "DelfinGroup" akcionāriem, "IPAS Indexo" plāno publisko kapitāla piesaisti. Parakstīšanās uz jaunajām akcijām periods tiks izsludināts īsi pēc akciju emisijas prospekta apstiprināšanas Latvijas Bankā.
“"Indexo" brīvprātīgais akciju atpirkšanas piedāvājums "DelfinGroup" akcionāriem un iecerētā abu uzņēmumu konsolidācija ir sarežģīts process, jo abas uzņēmumu grupas strādā stingri uzraudzītos finanšu tirgos, turklāt vairākās valstīs un abas grupas ir kotētas biržā. Tagad, pēc Lietuvas centrālās bankas saskaņojuma saņemšanas, varam droši teikt, ka darījums ieiet finiša taisnē,” norāda "IPAS Indexo" valdes priekšsēdētājs un viens no "Indexo" dibinātājiem Henriks Karmo.
Plānots, ka darījuma ietvaros "DelfinGroup" akcionāriem tiks piedāvāts apmainīt katru tiem piederošo AS "DelfinGroup" akciju pret 0.136986 "Indexo" akcijām. Kā otra iespēja "DelfinGoroup" akcionāriem tiks piedāvāts pārdot savas "DelfinGroup" akcijas par cenu 1.30 EUR par 1 akciju. Pastāv arī trešā iespēja – paturēt savas esošās "DelfinGroup" akcijas un turpināt piedalīties "DelfinGroup" attīstībā. "DelfinGroup" lielākie akcionāri jau ir pauduši atbalstu akciju apmaiņai un darījumam kopumā, kas stiprina pārliecību, ka izvirzītais mērķis tiks sasniegts.