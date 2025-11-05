"airBaltic" šī gada pirmajos deviņos mēnešos strādājis ar peļņu, pretstatā milzu zaudējumiem pērn
Latvijas nacionālās aviokompānijas "airBaltic" koncerns šogad deviņos mēnešos strādāja ar 4,249 miljonu eiro peļņu pretstatā 48,503 miljonu eiro zaudējumiem 2024. gada deviņos mēnešos, aģentūru LETA informēja kompānijā.
Savukārt "airBaltic" koncerna apgrozījums šogad deviņos mēnešos, salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn, palielinājies par 3,3% un bija 594,303 miljoni eiro.
Aviokompānija 2025. gada deviņos mēnešos lidsabiedrības maršrutu tīklā pārvadāja kopumā 3,9 miljonus pasažieru, kas ir par 1,7% vairāk nekā attiecīgajā periodā gadu iepriekš.
Savukārt kopējais veikto lidojumu skaits, ieskaitot lidmašīnu pilna servisa nomas pakalpojumus jeb ACMI, šogad deviņos mēnešos veidoja 60 300, kas ir pieaugums par 5,9%. Tostarp 36 300 lidojumu veikti lidsabiedrības maršrutu tīklā, kas ir par 2,4% vairāk nekā pērn deviņos mēnešos, bet 24 000 bija ACMI lidojumi, kas ir par 11,7% vairāk.
"airBaltic" vidējais vietu piepildījums šogad deviņos mēnešos bija 80,5% apmērā, kas ir par 0,5 procentpunktiem mazāk nekā 2024. gada deviņos mēnešos.
"airBaltic" koriģētā peļņa pirms procentiem, nodokļiem, nolietojuma, amortizācijas un nomas atskaitījumiem, kā arī pirms uzkrājumiem tiesvedībām (EBITDAR) veidoja 128,648 miljonus eiro, salīdzinot ar 158,125 miljonu eiro peļņu pirms gada.
Lidsabiedrībā informē, ka šogad trešajā ceturksnī "airBaltic" strādāja ar sešu miljonu eiro peļņu, salīdzinot ar 40,3 miljonu eiro peļņu pērn trešajā ceturksnī. Savukārt lidsabiedrības apgrozījums šogad trešajā ceturksnī bija 244,7 miljoni eiro, kas ir par 3,7% vairāk nekā attiecīgajā laika periodā pērn.
Šogad trešajā ceturksnī "airBaltic" pārvadāja 1,5 miljonus pasažieru, kas ir par 5,1% mazāk nekā pērn trešajā ceturksnī, tomēr biļešu vidējā cena pieauga par 10,7%, kompensējot mazāku pārdoto biļešu skaitu. Kompānijā arī norāda, ka biļešu cenas pieaugums ir veicinājis koriģētās EBITDAR peļņu atgūšanos, trešajā ceturksnī veidojot 77,7 miljonus eiro.
"airBaltic" šogad trešajā ceturksnī veica 13 400 regulāro lidojumu, kas ir par 0,7% vairāk nekā pērn trešajā ceturksnī, savukārt ACMI-out jeb lidmašīnu iznomāšanas kopā ar apkalpi lidojumu skaits pieauga par 10,8% - līdz 10 500 lidojumu.
Kompānijā norāda, ka trešajā ceturksnī "airBaltic" Vācijas nacionālajai aviokompānijai "Lufthansa" iznomāja līdz 19 lidmašīnām ar apkalpi, kā arī sniedza īstermiņa pakalpojumus citām vadošajām Eiropas aviokompānijām, tādējādi palielinot ieņēmumus, kā arī stiprinot uzņēmuma pozīcijas Eiropas ACMI tirgū.
Lidsabiedrībā papildina, ka biļešu rezervāciju apmērs ceturtajam ceturksnim patlaban pārsniedz 2024. gada līmeni, un pieprasījuma tendences turpina uzlaboties. Lai gan "airBaltic" uzrauga ģeopolitiskos riskus, jo īpaši Tuvajos Austrumos, ņemot vērā to iespējamo ietekmi uz degvielas cenām, kopumā ceļojumu pieprasījums un tirgus rādītāji joprojām ir stabili.
"airBaltic" izpilddirektora vietas izpildītājs Pauls Cālītis uzsver, ka šogad aviokompānija turpināja strādāt sarežģītos apstākļos, ko ietekmēja dzinēju piegāžu kavēšanās un izmaksu spiediens. "Lai gan pārvadāto pasažieru skaits trešajā ceturksnī bija nedaudz mazāks kā pērn, galvenokārt maršrutu tīkla optimizācijas dēļ biļešu ienesīgums pieauga, ieņēmumi turpināja palielināties un turpinājām attīstīt lidmašīnu nomas biznesa stratēģiju," viņš piebilst.
Cālītis arī min, ka, raugoties nākotnē, kompānijas prioritāte ir saglabāt darbības noturību un finansiālo stabilitāti, lai lidsabiedrība varētu turpināt sniegt pakalpojumus, neraugoties uz tirgus izaicinājumiem. "Optimizējot procesus, uzlabojot flotes efektivitāti un pasažieru apkalpošanas kvalitāti, stiprinām uzņēmumu, lai tas sasniegtu ilgtspējīgus rezultātus un saglabātu konkurētspēju ilgtermiņā," viņš norāda.
2024. gada deviņos mēnešos "airBaltic" strādāja ar 575,342 miljonu eiro apgrozījumu un 48,503 miljonu eiro zaudējumiem.
Jau vēstīts, ka 2024. gadā "airBaltic" koncerns strādāja ar auditētajiem zaudējumiem 118,159 miljonu eiro apmērā pretstatā peļņai gadu iepriekš, bet koncerna apgrozījums, salīdzinot ar 2023. gadu, palielinājās par 11,9%, sasniedzot 747,572 miljonus eiro.
Šogad augusta beigās Vācijas nacionālā aviokompānija "Lufthansa" kļuva par "airBaltic" akcionāru. Patlaban Latvijas valstij pieder 88,37% "airBaltic" akciju, "Lufthansa" - 10% akciju, finanšu investoram, Dānijas uzņēmējam Larsam Tūsenam piederošajam "Aircraft Leasing 1" - 1,62%, bet 0,01% - citiem. Kompānijas pamatkapitāls ir 41,819 miljoni eiro.
Pēc "airBaltic" akciju sākotnējā publiskā piedāvājuma (IPO) "Lufthansa" līdzdalības lielumu noteiks potenciālā IPO tirgus cena. Darījums paredz arī to, ka "Lufthansa" pēc potenciālā IPO piederēs ne mazāk kā 5% no "airBaltic" kapitāla.
Latvijas valdība 2024. gada 30. augustā vienojās, ka valstij pēc "airBaltic" IPO kompānijas kapitālā jāsaglabā vismaz 25% plus viena akcija. Savukārt šogad 19. augustā valdība nolēma, ka Latvija, tāpat kā Vācijas "Lufthansa", veiks līdzieguldījumu 14 miljonu eiro apmērā "airBaltic" pirms potenciālā IPO.