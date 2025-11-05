Pirmais brauciens ar jauno Nissan Leaf elektromobili
Jaunajā Nissan LEAF mainījies pilnīgi viss, un TV Autoziņas iepazinās ar jauno elektromobili Dānijā.
Jāsāk jau ar to, ka ierastais japāņu CHAdeMO uzlādes standarts aizstāts ar Eiropā izplatīto CCS2 kontaktligzdu. Automašīnas lukturu dizainā izmantots svītru skaits, ka kopā veido japāņu vārdu “nii-ssan”. Kopš pirmā LEAF iznākšanas pagājuši 15 gadi. Kopš tā laika saražoti 700 000 Nissan elektromobiļi, no kuriem 290 000 tika Eiropai.
Jaunais LEAF kļuvis par krosoveru ar izbīdāmiem durvju rokturiem. Salonā vairs netiek izmantota piano black apdare, bet matēta plastmasa. 19 collu diski nu ir standartā. Bagāžnieks ir gana liels gan somām, gan uzlādes kabeļiem, kas atrodas stāvu zemāk. Paneļa arhitektūrā saskatāmas paralēles ar Nissan Ariya. Ir apsildāmi sēdekļi ar masāžas funkciju, kā arī Bose stereosistēma ar galvasbalstos iebūvētiem skaļruņie. Otrā sēdekļu rinda joprojām ir nedaudz pašaura.
Jaunā Nissan LEAF sniedzamība ar lielāko 75 kwh bateriju sasniedz 622 km, bet ātrās uzlādes jauda ir līdz 150 kilovatiem. 160 kw elektromotors sniedz paātrinājumu 100 km/h 7,6 sekundēs. 130 kW Leaf ar mazāku, 52 kwh bateriju ir tikai par sekundi lēnāks. Maksimālais ātrums ir 160 km/h. Jaunā Nissan Leaf cena Latvijā pagaidām nav zināma. Elektromobilis šeit būs pieejams 2026. gada sākumā.