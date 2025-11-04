Redzi un esi redzams. Ieteikumi, kā automašīnas lukturus padarīt spožākus
Gada beigās, braucot agros rītos un vēlos vakaros, ne viens vien autovadītājs pieķer sevi pie domas, ka automašīnai noderētu spožāki lukturi. Ko darīt?
Ja auto nav jauns un dārgs vai ir tikai bāzes komplektācijā, tas parasti aprīkots ar halogēna tipa spuldzēm. Izspiest no tām vairāk lumeni, kandelu un citu gaismas vienību nebūt nav tik vienkārši tehnoloģisku ierobežojumu dēļ. Pazīstamais autospuldžu ražotājs Osram jau gadus trīs piedāvā aizstāt halogēna spuldzes ar gaismas diodēm jeb LED. Vecāku paaudžu LED "retrofita" spuldzes der ierobežotam skaitam automašīnu modeļu.
Mārtiņš Umbraško, Osram pārstāvis Baltijā: "Tas tāpēc, ka tām ir aktīvā dzesēšana jeb radiators. Nepieciešams adapteris un dažos gadījumos pat jauns vāciņš, jo oriģinālais vairs neder." Taču Osram LED spuldzes progresē, un nu pieejams jauns produkts, kam nav nepieciešama papildus dzesēšana. "Šis ir pavisam jauns produkts," saka M. Umbraško, "izmēros viens pret viens ar halogēna spuldzi. Night Breaker Speed vairs nebūs vajadzīgi speciāli adapteri vai vāciņi, tomēr joprojām var būt nepieciešami t.s. kļūdas noņēmēji." Diemžēl arī jaunā tipa H7 LED spuldzei nepieciešama sertifikācija CSDD. Ar Osram LED spuldzēm aprīkots Osram dīlera KG Knutsson VW Crafter furgons, kam tolaik citas spuldzes kā halogēna nemaz netika piedāvātas. Artūrs Škutāns, KG Knutsson pārdošanas komandas vadītājs: "Mēs paši esam izgājuši cauri sertifikācijas procesam, un drīkstam braukt ar LED spuldzēm "halogēnu" vietā. Šīs LED spuldzes ielikām jau pirms pusotra gada. Gaismas stirpums ir uzlabojies, sevišķi, kad ārā ir rudenīgs laiks."
Savukārt ar visjaunāko Osram LED spuldzi lukturos droši varat doties uz tehnisko apskati. Atsevišķa sertifikācija vairs nav nepieciešama. "Viens no jaunākajiem Osram modeļiem ir LED Night Breaker Smart. Tā ir H11 tipa spuldze ar EC marķējumu," saka Umbraško. Tiesa gan, H11 standarta spuldzes atšķirībā no H7 vai H4 nav pārlieku izplatītas - vismaz pamatlukturos nē. Tomēr daudzās automašīnās H11 sastopamas miglas lukturos. Ar Osram LED spuldzēm aprīkotas arī Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta automašīnas. "Viņiem ir VW Crafter ar halogēnu spuldzēm, bet ir daudz braucienu pa naktīm, neapgaismotiem ceļiem u. tml. Visi vadītāji ir apmierināti, kad brauc tumšajā laikā," atklāj Umbraško. LED spuldzēm ir arī desmitreiz garāks kalpošanas laiks."Ja halogēna spuldzei tās ir 500 stundas, tad LED tas ir 5000 stundu."