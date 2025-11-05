Eksperti skaidro, kāpēc ir ļoti svarīgi vismaz reizi nedēļā izslēgt viedtālruni
Viedtālruņa izslēgšana vismaz reizi nedēļā var būt vienkāršs, bet ļoti efektīvs veids, kā aizsargāt savus datus.
Par to raksta ZDNet, atsaucoties uz ASV Nacionālās drošības aģentūras (NSA) oficiālo ieteikumu.
Mūsdienu viedtālruņi ir pakļauti dažādiem draudiem - ļaunprogrammatūrai, pikšķerēšanai, spiegprogrammatūrai un tā sauktajiem zero-click uzbrukumiem. Pietiek ar vienu veiksmīgu ielaušanos, lai nozagtu jūsu saraksti, zvanus un personīgo informāciju.
Tālruņi, gluži kā datori, pastāvīgi apstrādā daudzas darbības fonā, kas var ietekmēt to darbības ātrumu, radīt kļūdas un pat palielināt drošības riskus.
Regulāra tālruņa restartēšana attīra operatīvo atmiņu, pārtrauc slēptos procesus un dzēš pagaidu failus. Tādējādi ierīce būtībā tiek "atiestatīta". Pēc autoru teiktā, tas apgrūtina hakeru darbību un vienlaikus uzlabo ierīces veiktspēju.
Lai gan tas negarantē pilnīgu aizsardzību, šī ir vienkārša un maz piepūles prasoša darbība, kas sarežģī noteiktu uzbrukumu veidus un samazina datu kompromitēšanas risku.
Lai paaugstinātu drošību, ir svarīgi regulāri atjaunināt sistēmu un lietotnes, izslēgt "Bluetooth" un ģeolokāciju, kad tie nav nepieciešami, un būt piesardzīgiem, izmantojot publisko Wi-Fi. Eksperti arī iesaka atteikties no parolēm par labu biometrijas autentifikācijai.
Jauns pētījums parādījis, ka "Android" viedtālruņi labāk aizsargā pret spamu un krāpniecības mēģinājumiem nekā "iPhone". Īpaši tas attiecas uz "Pixel" modeļiem, kurus eksperti atzinuši par drošākajiem mūsdienu viedtālruņiem.