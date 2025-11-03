"Latvijas dzelzceļš" noslēdzis līgumu par padziļināto "Rail Baltica" projekta izvērtējumu
Lai gūtu objektīvu un visaptverošu analīzi par "Rail Baltica" projekta īstenošanu, kā arī, lai izstrādātu praktisku darbības plānu SIA "Eiropas Dzelzceļa līnijas" (EDzL) integrācijai "Latvijas dzelzceļa" koncernā, VAS "Latvijas dzelzceļš" (LDz) noslēdzis līgumu ar starptautisku konsultantu "Alvarez & Marsal Infrastructure & Capital Projects" par padziļināta izvērtējuma veikšanu, informēja LDz.
Noslēgtā līguma summa ir konfidenciāla, informēja LDz.
Ministru kabinets 2025. gada 10. jūnijā Satiksmes ministrijai uzdeva sadarbībā ar LDz organizēt "Rail Baltica" projekta Latvijā ieviešanas visaptverošu un padziļinātu izvērtējumu, kas ietver projekta vadības, finanšu, ekonomisko, tehnoloģisko un juridisko aspektu analīzi, kā arī rekomendācijas turpmākai projekta realizācijai. Šī uzdevuma mērķis ir veicināt kvalitatīvas publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izveidi pēc iespējas īsākā termiņā, kā arī nodrošināt sinerģijas un ietaupījumus, kas saistīti ar vienota infrastruktūras pārvaldītāja noteikšanu un vienota pārvaldības modeļa ieviešanu.
Lai nodrošinātu neatkarīgu, datos balstītu un profesionālu izvērtējumu, LDz šī gada 31. oktobrī noslēdza līgumu ar starptautisku konsultāciju uzņēmumu "Alvarez & Marsal Infrastructure & Capital Projects" par padziļināta izvērtējuma veikšanu. "Alvarez & Marsal Infrastructure & Capital Projects" ir starptautiski atzīts un pieredzējis uzņēmums, kas specializējas lielu infrastruktūras projektu analīzē un stratēģiskajā vadībā.
Līguma darbības termiņš ir noteikts no 2025. gada 3. novembra līdz 2026. gada 31. maijam.
Izvērtējuma mērķis ir gūt objektīvu un visaptverošu analīzi par "Rail Baltica" projekta īstenošanu, padziļināti izpētīt riskus, finansiālo un saistību stāvokli un izstrādāt rekomendācijas un praktisku darbības plānu projekta turpmākai efektīvai, caurspīdīgai un ilgtspējīgai īstenošanai.
LDz uzsver, ka padziļināta izpēte ir būtisks solis, lai nonāktu pie vienotas izpratnes par nākotnes dzelzceļa infrastruktūras pārvaldības modeli un tā ieviešanas plānu un nodrošinātu, ka turpmākā "Rail Baltica" projekta realizācija sniedz maksimālu ieguvumu Latvijas dzelzceļa infrastruktūras attīstībai, veicina valsts savienojamību ar Eiropas transporta tīklu, kā arī uzlabo mobilitāti un ekonomiskās iespējas sabiedrībai kopumā.
"Rail Baltica" pirmās kārtas izmaksas Baltijā varētu sasniegt 14,3 miljardus eiro, no tiem Latvijā - 5,5 miljardus eiro, tomēr ir iespējams potenciāls ietaupījums līdz 500 miljoniem eiro no tehnisko risinājumu optimizācijas, kā arī ir iespējami citi ietaupījumi.
Kopējās projekta izmaksas atbilstoši izmaksu un ieguvumu analīzei Baltijā var sasniegt 23,8 miljardus eiro. Iepriekšējā izmaksu un ieguvumu analīzē 2017. gadā tika lēsts, ka projekts kopumā izmaksās 5,8 miljardus eiro.
"Rail Baltica" projekts paredz izveidot Eiropas standarta sliežu platuma dzelzceļa līniju no Tallinas līdz Lietuvas un Polijas robežai, lai tālāk ar dzelzceļu Baltijas valstis būtu iespējams savienot ar citām Eiropas valstīm. Baltijas valstīs plānots izbūvēt jaunu, 870 kilometru garu Eiropas sliežu platuma (1435 mm) dzelzceļa līniju ar vilcienu maksimālo ātrumu 240 kilometri stundā.