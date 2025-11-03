PTAC aicina atpazīt viltības un rīkoties droši tiešsaistē
Digitālo pakalpojumu vidē dažāda veida manipulācijas kļūst arvien rafinētākas, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) šogad saņēmis 56 sūdzības par interneta platformu iespējams neatbilstošu rīcību. Lai padarītu interneta vidi drošāku, pārredzamāku un uzticamāku visiem - tajā skaitā arī sociālo mediju lietotājiem, Latvijā kopš 2024. gada darbojas Digitālā pakalpojumu akts (DPA).
DPA ierobežo nelikumīga satura izplatību, piemēram, naida runu, dezinformāciju un viltus preču tirdzniecību, uzlabo platformu atbildību un pārredzamību, kā arī nodrošina bērnu interešu ievērošanu.
PTAC visvairāk sūdzību saņēmis par platformu lietotāju profilu bloķēšanu un atteikšanos atjaunot piekļuvi profilam, kā arī neatbilstošu sūdzību risināšanu. Lietotāji pārsvarā sūdzas par lielākajām sociālo mediju platformām, tajā skaitā tiešsaistes spēļu platformām. No patērētāju sūdzībām redzamas divu veidu situācijas, kad sociālo mediju platformas bloķē profilus - vienā gadījumā patiešām nepamatoti, bet bieži vien ir gadījumi, kad profili tiek bloķēti pamatoti. Pārsvarā tie ir paša lietotāja izraisīti platformas lietošanas pārkāpumi - naida runa, neētiska uzvedība sociālajos medijos, noteikumu pārkāpšana, lamāšanās.
Sociālo platformu lietotāji bieži nav informēti par sūdzību iesniegšanas un satura uzraudzības mehānismiem. DPA nodrošina to, ka sociālo tīklu lietotāji var viegli ziņot par pārkāpumiem, piemēram, pie aizskarošu saturu vai viltus ziņu ierakstiem nospiežot pogu "ziņot", un platformām ir pienākums reaģēt ātri un pārskatāmi. Tāpat gadījumos, ja konts tiek bloķēts vai saturs dzēsts, lietotājam ir tiesības no platformām saņemt skaidrojumu un iespēju apstrīdēt šo lēmumu. Ja tas nenotiek vai ar platformu ir izveidojies strīds, tad patērētājiem ir tiesības izmantot kādu no ārpustiesas strīdu izšķiršanas struktūrām.
Saskaņā ar DPA platformām ir pienākums nodrošināt pārbaudītajiem pētniekiem piekļuvi datiem, lai pētītu un kontrolētu to ietekmi uz sabiedrības fizisko un garīgo veselību. Pētniekiem ir jāiziet process, lai pierādītu, ka viņi atbilst DPA noteiktajiem nosacījumiem.
DPA e-vides platformām nosaka dažādas prasības lietotāju aizsardzībai, tajā skaitā arī iespēju atteikties no personalizētas reklāmas, īpaši - bērniem, un atklāt, kā darbojas to algoritmi. Taču arī pašiem patērētājiem ir jābūt zinošiem, jāprot izmantot šīs prasības savā labā un jāpiekopj minimāla "digitālā higiēna", klāsta PTAC, kas apkopojis piecus ieteikumus, lai digitālo ikdienu un iepirkšanos padarīt drošāku.
PTAC savos padomos mudina - neklikšķini uz visu uzreiz, apstājies un padomā, pārskati privātuma un sīkdatņu iestatījumus, kontrolē to, ko redzi tiešsaistē, uzticies tikai oficiāliem avotiem un pārbaudītām lapām un atpazīsti manipulācijas ar emocijām.