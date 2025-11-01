Reģionu iedzīvotāji vairs nevarēs pasūtīt no “Barbora” - uzņēmums pārtrauc piegādes vairākās pilsētās
Lietuvas mazumtirdzniecības tīkla "Maxima grupe" piegādes pakalpojumu uzņēmums "Barbora" no šodienas pārtrauc darbību Daugavpilī un Liepājā, informēja "Barbora.lv" pārvaldītāja SIA "Patrika".
Uzņēmumā skaidroja, ka lēmums pārtraukt pakalpojuma pieejamību reģionos ir daļa no izmaiņām, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu uzņēmuma ilgtspēju, ņemot vērā pieprasījumu un klientu paradumus.
Tāpat "Patrika" pārstāvji norādīja, ka no 10. novembra piegādes netiks veiktas uz Saulkrastiem, Zvejniekciemu un Ziemeļblāzmu līdz nākamajai vasaras sezonai, jo ziemas periodā pieprasījums šajās teritorijās būtiski samazinās.
Savukārt "Barbora" jau no 2025. gada 11. oktobra ir pārtraukusi piegādes uz Jāņupi, Plakanciemu, Mellupiem, Vaivadiem, Dāviem, Stīpniekiem, Lapsām un Dzērumiem.
"Barbora" mājaslapā pieejamā informācija liecina, ka Latvijā piegādes tiek nodrošinātas Rīgā, Jūrmalā, Olainē, Ķekavā, Salaspilī, Ikšķilē, Ogrē un tuvākajā apkārtnē, kā arī Jelgavā.