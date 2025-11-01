Ilustratīvs attēls.
Bizness un ekonomika
Šodien 15:40
Loģistikas uzņēmumam "Schenker" mainījies īpašnieks
Par loģistikas uzņēmuma SIA "Schenker" īpašnieci kļuvusi Dānijas kompānija "DSV Road Holdings", liecina "Firmas.lv" informācija.
Līdz šim "Schenker" īpašniece bija Vācijas kompānija "Schenker". 2025. gada aprīlī tika pabeigts darījums, kurā Dānijas loģistikas grupa DSV iegādājās Vācijas valsts dzelzceļa uzņēmuma "Deutsche Bahn" loģistikas struktūrvienību "Schenker".
Darījuma summa bija 14,3 miljardi eiro. "Schenker" apgrozījums pagājušajā gadā bija 20,024 miljoni eiro, kas ir par 12% mazāk nekā gadu iepriekš, bet uzņēmuma peļņa samazinājās 3,7 reizes - līdz 205 664 eiro. Uzņēmums reģistrēts 1996. gadā, un tā pamatkapitāls ir 135 042 eiro.