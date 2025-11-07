Gudra izvēle ikdienai: kā viena ierīce var aizstāt klēpjdatoru, datoru un papīra pierakstus
Mūsdienu studenti un jaunie profesionāļi arvien vairāk vēlas būt mobili un elastīgi – viņi mācās, strādā un veido projektus dažādās vietās, nereti bez iespējas izmantot klasisko datoru. Arvien populārāka kļūst pāreja uz bezpapīra mācīšanos un digitāliem pierakstiem – tā nav tikai ērtība, bet arī ilgtspējīga izvēle, kas palīdz ietaupīt laiku un resursus. Tieši tāpēc tehnoloģiju ražotāji meklē veidus, kā apvienot veiktspēju, ērtumu un vieglumu vienā ierīcē. Huawei jaunais MatePad 11.5 atbilst visām šīm prasībām.
Īpašais PaperMatte displejs, kas atgādina papīru, rada dabisku un siltu sajūtu – īpašā tekstūra ne tikai samazina atspīdumu un acu nogurumu, bet arī padara rakstīšanu ar digitālo irbuli intuitīvu un patīkamu – kā ar pildspalvu uz papīra. Ar 11,5 collu FullView PaperMatte displeju un 120 Hz atsvaidzes intensitāti MatePad 11.5 nodrošina dzidru, plūdenu un acīm patīkamu attēlu – neatkarīgi no tā, vai tiek lasīti lekciju materiāli, rakstītas piezīmes vai skatītas prezentācijas.
Ar M-Pencil un lietotni Huawei Notes iespējams pierakstīt idejas, zīmēt vai pārvērst rokrakstu digitālā tekstā, saglabājot radošuma plūdumu un organizētību vienlaikus.
MatePad 11.5 izceļas ar plānu alumīnija korpusu un elegantām krāsām, kas piešķir ierīcei profesionālu, bet vienlaikus vieglu un jauneklīgu raksturu. Tās minimālistiskā forma, slaidais, 6,1 mm korpuss un tikai 499 gramu svars padara planšeti par ideālu sabiedroto aktīvā dzīves ritmā – to ir viegli paņemt līdzi uz lekcijām, kafejnīcu vai ceļojumā. Par baterijas uzlādi nebūs jādomā – 10 100 mAh akumulators nodrošina darbību līdz pat 14 stundām. Tā ir ierīce, kas pielāgojas lietotājam, nevis otrādi.
“Mēs redzam, ka studenti un jaunie profesionāļi arvien biežāk izvēlas tehnoloģijas, kas palīdz strādāt gudrāk, nevis vairāk. Huawei MatePad 11.5 ir radīts tieši šai auditorijai – cilvēkiem, kuri vēlas samazināt papīra patēriņu, atvieglot ikdienu un saglabāt produktivitāti neatkarīgi no atrašanās vietas,” stāsta Mikus Tillers, Huawei produktu apmācību vadītājs Latvijā. “Planšete ar PaperMatte ekrānu ļauj strādāt ilgi bez acu noguruma, un viena ierīce spēj aizstāt gan pierakstu kladi, gan klēpjdatoru. Tā ir gudra izvēle tiem, kas vēlas brīvību, mobilitāti un komfortu vienuviet.”
MatePad 11.5 atbalsta arī viegli pievienojamu tastatūru, kas pārvērš planšeti pilnvērtīgā darba rīkā, savukārt četrkāršā skaļruņu sistēma un Wi-Fi 6 nodrošina kvalitatīvu skaņu un stabilu savienojumu gan lekcijās, gan tiešsaistes sapulcēs.
Digitālie darba rīki kļūst par neatņemamu ikdienas daļu, un MatePad 11.5 apliecina, ka viena ierīce var kļūt par centrālo platformu gan mācībām, gan darbam, gan radošumam. Apvienojot veiktspēju, vieglumu un ilgtspēju, Huawei MatePad 11.5 kļūst par ierīci, kas atbilst šodienas cilvēku vajadzībām – būt mobilam, produktīvam un vienlaikus rūpēties par vidi.
Huawei MatePad 11.5 pieejama divās krāsās – pelēka un violeta, cena 399 eur. Komplektācijā iekļauta klaviatūra, kas ir arī planšetes vāciņš. Iegādājoties novembrī – bonusā irbulis Huawei M-Pencil (3. paaudzes).