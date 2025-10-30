Uzsākti labiekārtošanas darbi Dunikas purva takā
Dunikas purva takā Dienvidkurzemē ir uzsākti labiekārtošanas darbi, lai nomainītu veco koka segumu pret jaunu un drošu, taču apmeklētājiem šobrīd ieteicams izvairīties no takas apmeklējuma drošības apsvērumu dēļ. Šī taka, kas ved cauri unikālam purvam ar retu skābaržu audzi, ir viena no ievērojamākajām dabas vietām reģionā, papildināta ar vietējo nostāstiem par noslēpumainu nogrimušu tanku.
Dienvidkurzemes novada Tūrisma centrs un Latvijas valsts meži informē, ka Dunikas purva takā ir uzsākti labiekārtošanas darbi. Šobrīd tiek demontēts aptuveni trīs kilometrus garais vecais koka segums, lai tuvākajā laikā to nomainītu pret jaunu, drošu segumu.
Remontdarbu laikā taka netiek slēgta, tomēr tās apmeklējums nav ieteicams drošības apsvērumu dēļ. Par brīdi, kad taka atkal būs droša apmeklētājiem, informēsim atsevišķi.
Dunikas purva taka atrodas Dunikas pagastā un ir viena no pārsteidzošākajām dabas vietām Dienvidkurzemē. Taku izveidojuši Latvijas valsts meži, un tā ved cauri Dunikas tīrelim – plašam purvam ar vairākām labiekārtotām atpūtas vietām. Purva dienvidu pusē aug Luknes skābaržu audze – vienīgā vieta Latvijā, kur parastais skābardis 11 hektāru platībā aug tīraudzē. Šeit skābardis sasniedz savas izplatības galējo ziemeļrietumu robežu.
Vietējie iedzīvotāji stāsta, ka purvā, iespējams, atrodas nogrimis tanks, tomēr līdz šim to vēl nav izdevies atrast – arī šis nostāsts piešķir Dunikas purvam īpašu noslēpumainību un pievilcību.