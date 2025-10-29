Aicina nekavēties ar riepu nomaiņu
Lai arī tuvākajā laikā netiek prognozēti ziemai raksturīgi laikapstākļi, tomēr laiks kļūs arvien nepastāvīgāks, tāpēc autovadītājiem jārēķinās ar mainīgiem braukšanas apstākļiem un jau laikus jāieplāno ziemas riepu nomaiņa, informēja VSIA "Latvijas Valsts ceļi"
Meteoroloģiskās prognozes liecina, ka tuvākajās nedēļās ziemai raksturīgi laikapstākļi Latvijā neiestāsies un tie būs mainīgi, kas nozīmē, ka mainīgs būs arī autoceļu stāvoklis. Pieturoties nepastāvīgiem laikapstākļiem un gaisa temperatūrai svārstoties zem un virs nulles, braukšanas apstākļi var strauji mainīties un būt atšķirīgi dažādos Latvijas reģionos. Autovadītājiem ar to ir jārēķinās un jāpielāgo savi braukšanas paradumi, paredzot papildu laiku ceļam un izvēloties braukšanas apstākļiem atbilstošu ātrumu.
No rītiem un vakaros uz ceļiem var būt apledojums, jāņem vērā, ka temperatūras svārstību dēļ ceļi apledo strauji un nevienmērīgi. Var veidoties tā sauktais melnais ledus, kas ir praktiski neredzams un ļoti bīstams. Visstraujāk ceļi apledo uz tiltiem un pārvadiem, kā arī pie ūdenstilpēm. Ar uzturēšanas darbiem iespēju robežās tiek uzlaboti braukšanas apstākļi, taču nav iespējams novērst rudeni un ziemu un šiem gadalaikiem raksturīgos laikapstākļus. Jāņem vērā, ka arī pēc tam, kad ir veikta uzturēšana un ceļš ir apstrādāts ar pretslīdes materiāliem, tas var apledot atkārtoti.
Autoautovadītāji tiek aicināti sekot līdzi laika prognozei un jau tagad aprīkot transportlīdzekļus ar ziemas riepām, negaidot datumu, kad šī prasība ir obligāta. No 1. decembra līdz 1. martam automobiļu un autobusu, kuru pilna masa nepārsniedz 3,5 tonnas, riteņiem jābūt aprīkotiem ar ziemas riepām, kas īpaši konstruētas izmantošanai sniega vai ledus apstākļos un marķētas ar apzīmējumu kalns un sniegpārsliņa.
Lai uzlabotu braukšanas apstākļus slīdamības samazināšanai izmanto mitro sāli. Tehniskā sāls sastāvā ir vismaz 90% nātrija hlorīda (NaCl), kas nodrošina ledus un sniega kušanu. Slīdamības samazināšanu veic, lai uzlabotu satiksmes drošību un nodrošinātu braukšanas apstākļus atbilstoši autoceļu ziemas uzturēšanas klasēm.
Valsts autoceļi ir sadalīti četrās uzturēšanas klasēs - A, B, C un D, kur galvenais kritērijs ir satiksmes intensitāte: jo lielāka intensitāte, jo augstāka uzturēšanas klase. Viena ceļa dažādiem posmiem var būt dažādas uzturēšanas klases. Visiem valsts galvenajiem autoceļiem tiks nodrošināta A jeb augstākā uzturēšanas klase. Uzturēšanas darbus veic prioritārā secībā atbilstoši uzturēšanas klasēm - vispirms tīra noslogotākos ceļus un veic citus uzturēšanas darbus uz tiem. Valsts ceļu uzturēšana ziemā notiek atbilstoši Ministru kabineta nonoteikumiem par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli.