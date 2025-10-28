"Amazon" likvidēs 14 000 biroja darbavietu
ASV interneta tirdzniecības uzņēmums "Amazon" otrdien paziņoja, ka plāno likvidēt aptuveni 14 000 biroja darbavietu.
Šādu lēmumu kompānija daļēji skaidro ar ieguvumiem, ko nodrošinājis mākslīgais intelekts.
"Šī mākslīgā intelekta paaudze nodrošina lielāko tehnoloģiju progresu kopš interneta parādīšanās, un tā ļauj uzņēmumiem ieviest inovācijas daudz ātrāk nekā jebkad agrāk," norādīja "Amazon" vecākā viceprezidente Beta Galeti.
Tāpat šie plāni saistīti ar pūliņiem samazināt izdevumus un strādājošo skaitu, kas tika strauji palielināts koronavīrusa pandēmijas laikā, kad patērētāji aizvien vairāk sāka izmantot iepirkšanos internetā.
"Amazon" izpilddirektors Endrū Džeisijs jau brīdinājis darbiniekus, ka daļa darbavietu varētu tikt aizstātaa ar mākslīgo intelektu. Viņš jūnijā norādīja, ka arvien plašāka ģeneratīvā mākslīgā intelekta un mākslīgā intelekta aģentu izmantošana turpmākajos gados samazinās uzņēmuma darbinieku skaitu.
Patērētāji šo darbavietu likvidēšanas sekas, visticamāk, neizjutīs, jo strādājošos uzņēmuma noliktavās tas neietekmēs.
Izdevums "Wall Street Journal" iepriekš vēstīja, ka "Amazon" vairākos posmos gatavojas likvidēt līdz pat 30 000 darbavietu.
"Amazon" kopumā pasaulē nodarbina vairāk nekā 1,5 miljonus cilvēku, vairākums no kuriem strādā uzņēmuma noliktavās.