Elektrisks kravas auto jau šodien ir gatavs darbam. Vajag valsts atbalstu?
Vai ir labāks veids kā nodemonstrēt jaunākos sasniegumus kravas automašīnu tehnoloģijās par road show ar braukšanu? Diez vai, tāpēc Scania Latvija oktobra sākumā sarīkoja visādā ziņā elektrizētu pasākumu sporta kompleksā 333 - The electric journey.
Kurš gan negribētu kaut aiz tīras ziņkāres izbraukt ar pilnībā elektrisku kravas automašīnu? Vēl nesen tās bija samērā nelielas, bet zviedru Scania tikusi līdz elektriskam sastāvām jeb “fūrei”.
Jurģis Ansfelds, Scania e-mobilitātes un ilgtspējīgu risinājumu vadītājs Baltijas valstīs: “Ja pirms tam pamatoti koncentrējāmies uz elektrisku pilsētas transportu, tad tagad varam runāt par reģionālām un starpterminālu piegādēm.”
Elektriski Scania vilcēji ar bateriju ietilpību līdz pat 560 kWh ir absolūta realitāte, un tādus esam apskatījuši arī TV Autoziņās. Bet uzņēmums Baltic Logistic Solutions jeb BLS tādu jau izmēģinājis darbībā. Pēteris Krīvens, SIA BLS: “Nu jau strādājam vairāk kā pusgadu jeb deviņus mēnešus, un esam apmierināti. Mums ir Scania lādētājs, un mašīnu pa nakti mierīgi uzlādējam. Pie kam dienas beigās ir 30% baterijas atlikums.”
Arī Scania kā ražotājs vairs neredz šķēršļus tam, lai elektrisks kravas auto izkāptu no piegādes transporta robežām. Uzlāde patiešām veido lielu daļu elektriskā smagā transporta loģistikas. Viens no variantiem ir palielināt ātrās uzlādes jaudu. To īsteno jaunais Megawatt Charger System jeb MCS lādētājs. “Ja pašreiz varam uzlādēt Scania ar 375 kW, tad nākamajā posmā tas notiks ar dubultu jaudu 750 kW. Tas būs kā viens, liels pūtiens, gandrīz tikpat ātri kā uzpildīt dīzeli,” TV Autoziņām apgalvo J. Ansfelds.
Megajaudīga lādētāja mīnuss ir izmaksas, tāpēc uzņēmumiem ieteicams pēc iespējas nodrošināt uzlādi pašiem. Šim nolūkam Scania pat izveidojusi īpašu atzaru Erinion, kas nodarbojas ar individuālās uzlādes infrastuktūras izstrādi. No elektriska kravas auto iegādes uzņēmējus attur arī cena, kas ir 2 - 3 reizes augstāka par salīdzināmu dīzeļa mašīnu. J. Ansfelds: “Baterijas turpina attīstīties, cenas krītas.” Pieejamāku pircējiem elektrisko transportu padarītu iespējamais valsts atbalsts, taču rūpīgi jāizsver, kurās nozarēs tam būtu īstā vieta. To atzina arī Latvijas Klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis, kurš izmantoja iespēja arī pastūrēt elektrisku Scania: “Viennozīmīgi jāmeklē iespēja iedot impulsu kaut pirmajām mašīnām.”