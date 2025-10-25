Rīgā joprojām visdārgākais benzīns Baltijā, dīzelis - vidū starp kaimiņiem
Pagājušajā darba nedēļā Baltijas valstu galvaspilsētās bija atšķirīgas tendences degvielas cenām, liecina apkopotie dati.
Darba nedēļas beigās augstākā benzīna cena bija Rīgā, seko Viļņa un tad Tallina. Savukārt dīzeļdegviela visdārgākā bija Viļņā, seko Rīga, bet vismazāk dīzeļdegviela darba nedēļas beigās maksāja Tallinā.
Rīgā, "Circle K" degvielas uzpildes stacijā Krasta ielā, piektdien 95.markas benzīna cena saglabājās stabila un maksāja 1,554 eiro par litru, arī dīzeļdegvielas cena nedēļas laikā nemainījās un maksāja 1,534 eiro par litru.
Viļņā, "Circle K" degvielas uzpildes stacijā Savanorju prospektā, piektdien 95.markas benzīna cena bija 1,509 eiro, kas ir par 4,1% vairāk nekā pirms nedēļas, bet dīzeļdegvielas cena palielinājās par 4,8% - līdz 1,539 eiro par litru.
Tallinā "Circle K" uzpildes stacijās 95.markas benzīns maksāja tāpat kā pirms nedēļas - 1,479 eiro par litru. Savukārt dīzeļdegvielas cena piektdien bija 1,329 eiro, kas ir par 3,6% mazāk nekā pirms nedēļas.
Autogāzes cena Rīgā un Viļņā nedēļas laikā nebija mainījusies un piektdien attiecīgi maksāja 0,915 eiro un 0,709 eiro par litru. Savukārt Tallinā autogāzes cena palielinājās par 0,4% - līdz 0,896 eiro par litru.