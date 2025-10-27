Komforta paraugs. Pirmais brauciens ar jauno Citroen C5 Aircross
Jaunāko Citroen C5 Aircross TV Autoziņas izmēģina Maljorkā. Elektriskā C5 sniedzamība Long Range versijā ir līdz pat 680 kilometriem, taču to ražo arī kā lādējamo hibrīdu un vieglo hibrīdu ar 1,2 l turbodzinēju.
Otrās paaudzes C5 Aircross ir tikai nedaudz garāks par 2018. gada modeli, taču atšķiras no tā kā diena no nakts. Tā noformējumā vairs nav hromētu detaļu, toties C5 Aircross kļuvis par pirmo Citroen, kam ir matricu gaismas un 20 collu riteņi.
Tāda viduskonsole un apdare kā C5 Aircross nav nevienam Stellantis koncerna krosoveram. Sākot braukt, atklājas vēl kāda pirmizrāde - jaunajam C5 Aircross ir kolosālu izmēru head up displejs. Divreiz lielāks nekā savulaik bija Citroen C5X. Stūre, kā jau Citroen, ir superviegla. Pēc kārtas izmēģinot lādējamo hibrīdu un elektrisko C5 Aircross jāatzīst, ka pie līdzīgas jaudas otrais brauc labāk. Tiesa gan, arī maksā daudz vairāk.
Ar Advanced Comfort piekari un dubultiem sānstikliem C5 Aircross ir gluži kā komforta oāze. Pēc Citroen ieceres pasažieriem jājūtas kā gaumīgā un modernā dzīvojamā istabā. Ja iznāk braukt ātrāk, noder regulējams priekšējo sēdekļu sānu atbalsts. Krēsls burtiski sakļaujas ap braucēju. Jaunais Citroen krosovers tāpat kā pusmiljons tā priekšgājēju, ražots Francijā. Labā komplektācijā ar vienkāršāko dzinēju pie mums tas maksās ap 30 000 eiro.
Citroen lepojas ar to, ka C5 Aircross grīdas augstums un bagāžas ietilpība saglabājas nemainīga, neatkarīgi no tā cik liela baterija iemontēta grīdā. Aizmugurē vairs nav trīs atsevišķu sēdekļu, taču vietas ir ievērojami vairāk.