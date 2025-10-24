Kā darbojas rokas instrumentu mūža garantija?
Rokas instrumentu ražotājs Kamasa Tools dibināts pirms vairāk nekā 60 gadiem, un vismaz gadus piecdesmit to izplatītājs ir KG Knutsson.
“Kamasa Tools specializējas uz rokas instrumentiem līdz pneimatiskajiem instrumentiem,” klāsta KGK pārdošanas komandas vadītājs Artūrs Škutāns. Kādas tad ir Kamasa Tools galvenās priekšrocības? “Iegādājoties KT instrumentus, jus iegādājaties Zviedrijas kvalitātes standartu. Komplekta sastāvdaļas vēlāk var nopirkt atsevišķi. Treškārt, iegādājieties mūža garantiju,” atbild Škutāns.
Kā darbojas Kamasa Tools instrumentu mūža garantija? “”Kamasa Tools mūža garantija paredz to, ka instruments kalpos visu paredzēto laiku. Jāņem vērā, ka garantija neattiecas dabīgo nolietojumu un kad instruments tiek lietots neatbilstoši mērķim. Visspilgtākais piemērs ir parastās “muciņas” uz triecienpistoles. Mēs to vienkārši varam noteikt,” atklāj Škutāns.
Bet kādos gadījumos komplektu instrumentus iegādājas atsevišķi? “Biežākie pieprasījumi iegādāties atsevišķi ir tad, kad instruments ir pazaudēts,” atzīst Artūrs. Svarīgi zināt, ka Kamasa Tools instrumentu kastes un ratiņus var nokomplektēt pēc pasūtījuma atkarībā no darba profila vai meistara vēlmēm.