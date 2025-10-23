Augstākā klase no Ķīnas. Izmēģinām XPeng G9
XPeng elektromobiļa G9 nosaukums izklausās pēc galotņu samita. Jau pats elektromobiļa siluets un stāja norāda, ka ar šo modeli XPeng nolēmis izaicināt luksusa SUV klases varenos.
G9 ir liels, un tam ir arī pašpievelkošie durvju mehānismi. Spilgti bremžu suporti norāda uz lielu vai ļoti lielu jaudu. G9 ar to viss ir kārtībā. Jaudīgākajā versijā ar visu riteņu piedziņu tie ir 550 ZS. Skatoties uz vērienīgajiem izmēriem varētu domāt, ka XPneg G9 ir septiņvietīgs. Tomēr tā nav, taču aizmugurē ir daudz vietas un pats bagāžnieks - gana apjomīgs. Ekskluzīva griestu apdare sniedzas līdz pat bagāžniekam. Atzveltnes ir nolaižamas ar pogu no bagāžnieka. Ārpusē redzama izteiksmīga sarkana gaismas josla pāri visam vākam, bet slotiņa izgudrēm paslēpta augšā.
XPeng G9 salons ir iespaidīga vieta kur atrasties. Dažādās funkcijas tehnokrātus padarīs vai trakus. Stūres rata regulēšana ir līdzīga Teslai. Iekāpjot aizmugurē vairs nav īsti skaidrs, kur būtu pareizāk atrasties G9 komandierim - pie stūres vai šeit. Otrā rinda ir kas unikāls. Malējiem sēdekļiem ir masāža un atmiņa. Bet lai pilnībā valdītu pār šo SPA uz riteņiem, nepieciešama XPeng aplikācija. Viens spiediens viedtālruņa ekrānā - un XPeng sāk braukt. Viens pats, bez vadītāja! Tā ir automātiskās parkošanās funkcija.
Xpeng flagmanis tīri labi pats prot braukt arī kopējā satiksmē. XPengs G9 ir izvērsta pneimopiekare. Šeit regulējams ir viss - stūres un pedāļu atsaucība, rekuperācijas pakāpes un tt. Kameras un sensori ne tikai apzina ļaudis ceļa malā, bet arī zina, vai tie tipina kājām vai min velosipēda pedāļus.
4,2 sekundes līdz simtam glīti sader ar 540 km sniedzamību. XPeng G9 prot gan ātri, gan tālu. Tā cena pie XPeng dīlera Autobrava Motors ir ir no 59 900 līdz 73 000 eiro bez papildaprīkojuma.