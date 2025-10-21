"Sadales tīkla" vadītāju apstiprina Eiropas sadales sistēmas operatoru apvienības direktoru padomē
Oktobra vidū AS "Sadales tīkls" valdes priekšsēdētājs Sandis Jansons apstiprināts Eiropas sadales sistēmas operatoru apvienības (E.DSO) direktoru padomes sastāvā.
AS "Sadales tīkls" jau vairāku gadu garumā ir bijusi aktīva E.DSO dalībniece, tostarp šī gada jūlijā Latvijā uzņēma E.DSO ģenerālsekretāru Čārlzu Eseru (Charles Esser) ar delegāciju, iepazīstinot apvienības vadību un biedrus ar uzņēmuma struktūru, pieeju elektrotīkla attīstībai un nākotnes prioritātēm, ziņo Alīna Sildnika, "Sadales tīkla" ārējās komunikācijas vadītāja.
Direktoru padomē uzņemti arī Igaunijas un Lietuvas elektroenerģijas sadales sistēmas operatoru, "Elektrilevi" un "ESO", vadītāji.
AS "Sadales tīkls" ir E.DSO dalībniece jau vairāk nekā piecus gadus. Darbu direktoru padomē Sandis Jansons sāks no 2026. gada janvāra.
E.DSO sastāvā ir 38 vadošie elektroenerģijas sadales sistēmu operatori, tostarp divas nacionālas asociācijas. Puses sadarbojas ar mērķi nodrošināt uzticamu elektroapgādi patērētājiem un veicināt viņu aktīvu līdzdalību. Kļūstot par E.DSO biedru, elektroenerģijas sadales operators iegūst pieredzes apmaiņas un sadarbības iespējas pētniecības un inovāciju, klientu apkalpošanas, regulācijas un citās jomās.