“Messenger” lietotnes pazudīs no datoriem - “Meta” paziņo par būtiskām izmaiņām jau šogad
Tehnoloģiju uzņēmums "Meta" paziņojis par gatavošanos pārtraukt atbalstu savām “Messenger” lietotnēm operētājsistēmās "Windows" un "macOS", vēsta "The Verge".
Abi “Messenger” datora varianti jau ir pazuduši no "Microsoft Store" un "Mac App Store", un lietotāji sākuši saņemt paziņojumus, ka šīs lietotnes decembrī pilnībā pārtrauks darbību.
Kā norādīts “Meta” atbalsta vietnē, kuru pirmie pamanījuši "Apple Insider", "Mac" lietotājiem dota 60 dienu pārejas iespēja, pēc kuras piekļuve lietotnei tiks pilnībā bloķēta. Savukārt "Windows" lietotne brīdina, ka no 14. decembra tā vairs nebūs pieejama.
Tas nozīmē, ka turpmāk "Windows" lietotāji varēs izmantot tikai "Facebook" lietotni vai "Messenger" tīmekļa versiju, bet "Mac" lietotājiem saziņai būs pieejams vienīgi tīmekļa variants.
Papildus tam "Meta" plāno atteikties arī no “WhatsApp” darbvirsmas lietotnes “Windows” sistēmā, pārejot uz tīmekļa risinājumu. Šāds solis tiek skaidrots ar vēlmi vienkāršot lietotņu izstrādi un uzturēšanu.