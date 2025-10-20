Krauze: "Sodra" un IKEA darījumam par 153 000 hektāru zemes pārdošanu vajadzēs arī valdības lēmumu
Zviedrijas meža īpašnieku asociācijas "Sodra" darījumam, ar kuru tā par 720 miljoniem eiro pārdos tai piederošos 153 000 hektāru zemes Baltijā ar IKEA saistītajai kompānijai "Ingka Investments", būs nepieciešams arī valdības lēmums, paziņoja zemkopības ministrs Armands Krauze (ZZS). Zemkopības ministrijā (ZM) skaidroja, ka valdības lēmums būs nepieciešams neatkarīgi no Konkurences padomes (KP) lēmuma.
Krauze atzina, ka viņam ir žēl, ka uzņēmums nav no Latvijas, tomēr kopumā darījums ir vērtējams pozitīvi, jo tas parāda, ka Latvija ir droša vide investīcijām un šādi starptautiski uzņēmumi iegādājas īpašumus Latvijā un investē.
Tāpat ministrs papildināja, ka tas ir ilgtspējīgs ieguldījums, jo meža nozare ir jāskata nākamo 100 gadu laikā, nevis, piemēram, piecu gadu laikā.
"IKEA sadarbojas ar uzņēmumiem, kas ražo mēbeles visā pasaulē, tostarp Latvijā. Tādējādi vēl kādiem Latvijas uzņēmumiem perspektīvā varētu būt pieejami resursi. Tas ir svarīgi, ka kokam pievienotā vērtība tiek radīta Latvijā," pauda ministrs.
Viņš arī uzsvēra, ka no valsts drošības viedokļa tas ir drošs darījums, jo investors nāk no NATO dalībvalsts. Pēc ministra teiktā, sākotnēji, kad "Sodra" paziņoja par mežu pārdošanu, bija bažas par nezināma, apšaubāmas reputācijas investora ienākšanu Latvijā, bet "Ingka Investments" ir respektabls, ar ilgtspējīgu redzējumu orientēts uzņēmums.
Ekonomikas ministrs Viktors Valainis (ZZS) pirmdien pēc valdošās koalīcijas partiju sadarbības sanāksmes aģentūrai LETA teica, ka pircējs pārstāv NATO valsti un ir viens no pasaulē ļoti labi zināmiem investoriem šajā jomā. Valainis norādīja, ka darījums esot par augstu tirgus vērtību. "Šis darījums nepārprotami raida signālu, ka Latvija ir ļoti laba vieta investoriem, viņi uzticas Latvijas valstij, drošībai Latvijā," atzina politiķis.
Valainis vērtēja, ka šāda apjoma investīcijas turpmāk Latvijā nebūšot retums. Viņš arī norādīja, ka attiecīgās institūcijas vēl līdz darījuma noslēgšanai sniegs savus atzinumus, taču, viņaprāt, pāršķietami nevajadzētu būt problēmām.
LETA jau ziņoja, ka "Sodra" par 720 miljoniem eiro pārdos tai piederošās zemes Baltijā kopumā 153 000 hektāru platībā ar IKEA saistītai kompānijai "Ingka Investments". Tostarp Latvijā tiks pārdota zeme 135 000 hektāru platībā, bet Igaunijā - 18 000 hektāru platībā. Apmēram 89% no šīs zemes ir mežs. Darījuma noslēgšanai vēl ir nepieciešams saņemt attiecīgo uzraudzības iestāžu apstiprinājumu Latvijā un Igaunijā.
"Ingka Investments" plāno veidot ilgtermiņa sadarbību ar Baltijas kokapstrādes uzņēmumiem un plātņu ražotājiem, veicinot koksnes pārstrādi uz vietas reģionā, veidojot kvalificētas darbvietas un stiprinot vietējo kompetenci, skaidro kompānijā. Tāpat vēstīts, ka lielākā daļa no "Sodra" piederošajām tirgū izliktajām mežu platībām 2018. gadā tika nopirktas par 324 miljoniem eiro.
Šogad janvārī "Sodra" paziņoja, ka plāno pārdot meža īpašumus un ar tiem saistīto uzņēmējdarbību Baltijas valstīs.
Pēc Klausa iepriekš teiktā, "Sodra" piedāvāja iegādāties apmēram 2% no Latvijas kopējās mežu platības.
Savukārt zemkopības ministrs Armands Krauze (ZZS) iepriekš uzsvēra, ka Latvijai ir jāizmanto šī iespēja un jāiegādājas piedāvātie meži, piebilstot, ka tas ir nacionālo interešu jautājums, tostarp valsts drošības un ekonomiskās drošības jautājums. Tāpat viņš bija ieteicis meklēt finanšu instrumentus, kurus izmantojot Latvija šīs zemes varētu iegādāties, piemēram, pensiju fondus, kurus varētu ieguldīt.
Tomēr šogad maijā ministrs paziņoja, ka Latvija vairs nevar iesniegt piedāvājumus "Sodra" par tai piederošo Latvijas mežu atpirkšanu, jo sarunās ar AS "Latvijas valsts meži" (LVM) uzņēmums atteicies pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu.
Ministrs norādīja, ka LVM iepriekš komunicēja ar koncernu par potenciālu šo mežu iegādi, bet, lai Latvijas valsts vai kāds valsts uzņēmums mežus varētu iegādāties, ir nepieciešams valdības lēmums. Tāpēc LVM lūdza pagarināt priekšlikumu iesniegšanas termiņu, bet "Sodra" lūgumu noraidīja. Tāpēc Latvija piedāvājumu mežu iegādei vairs nevarēja iesniegt.
"Ingka Investments" līdz šim piederēja 110 000 hektāru zemes Latvijā.
"Ingka Investments" ir IKEA lielākā veikalu operatora "Ingka Group" investīciju struktūrvienība, kas kopumā apsaimnieko vairāk nekā 331 500 hektārus mežu zemes.
"Ingka Group" darbojas 31 valstī un nodrošina aptuveni 90% no IKEA kopējās mazumtirdzniecības apgrozījuma. Grupa pieder labdarības fondam. "Ingka Group" neveic mazumtirdzniecības darbību Baltijā. IKEA veikalu operators Baltijā ir "Inter IKEA Group".
"Ingka Investments Latvia" finanšu gadā, kas ilga no 2023. gada 1. septembra līdz 2024. gada 31. augustam, strādāja ar 9,566 miljonu eiro apgrozījumu un 1,762 miljonu eiro peļņu. Uzņēmums pieder Nīderlandē reģistrētajam "Ingka Investments Sustainable Resources".
"Sodra" grupas pārstāvis Latvijā, kas specializējas mežkopībā un mežizstrādē, SIA "Sodra Forest Latvia" 2024. gadā strādāja ar 5,361 miljona eiro apgrozījumu, kas ir par 37,9% vairāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas peļņa sasniedza 12 074 eiro pretēji zaudējumiem gadu iepriekš, liecina "Firmas.lv" publiskotā informācija.
Kompānija "Sodra Forest Latvia" reģistrēta 2003. gadā, un tās pamatkapitāls ir 106,026 miljoni eiro. Kompānijas vienīgais īpašnieks ir Zviedrijas "Sodra Skogsagarna ekonomisk forening".