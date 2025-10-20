Latgales uzņēmēji sāk dalību starptautiskajā projektā "Scaling Experiences"
Latgales Tūrisma asociācija sadarbībā ar astoņiem Latgales reģiona uzņēmumiem sākusi dalību starptautiskajā projektā “Scaling Experiences”, kas tiek īstenots ar mērķi stiprināt pierobežas tūrisma uzņēmumu konkurētspēju, attīstot inovatīvas un iesaistošas pieredzes, kas spēj uzrunāt gan vietējos, gan ārvalstu ceļotājus.
Uzņēmēju - dalībnieku pirmā tikšanās un atklāšanas seminārs notika 26.septembrī KUUP kafijas grauzdētavā, kur dalībnieki iepazinās ar projekta mērķiem, dalījās savā pieredzē un guva iedvesmu, klausoties ekspertus un baudot svaigi grauzdētas kafijas aromātu un garšu.
Uzņēmēji ir apņēmības pilni radīt jaunas, autentiskas un augstas pievienotās vērtības pieredzes, kas palīdzēs paplašināt klientu loku gan Latvijā, gan ārvalstīs. Ciešā sadarbībā ar biznesa ekspertu Jāni Kļaviņu, kurš specializējas stratēģiskajā vadībā un uzņēmējdarbības attīstībā, individuāli katram uzņēmumam tiks veikta esošās situācijas analīze, tiks identificēts neizmantots potenciāls un tiks izstrādāts detalizēts plāns jauno tūrisma pakalpojumu vai pieredžu ieviešanai dzīvē. Savukārt komunikācijas ekspertes un mentores Ivetas Graudiņas vadībā, darbojoties mastermind grupās un individuāli, tiks izstrādāts uzņēmuma “Izaugsmes ceļvedis”.
Projekta ietvaros plānotie pieredzes apmaiņas braucieni uz Somiju un Igauniju un tīklošanās ar projekta partnervalstu dalībniekiem ļaus Latgales tūrisma uzņēmējiem bagātināt savu pieredzi, paplašināt praktiskas zināšanas un redzēt aktuālāko jautājumu risinājumus citās vietās.
Projektā, kas aptver Latviju, Igauniju un Somiju, Latgales reģionu pirmajā posmā pārstāvēs astoņi mazie un vidējie uzņēmumi no Līvānu, Ludzas, Preiļu, Rēzeknes novada un Rēzeknes pilsētas, pārstāvot dažādas tūrisma nozares - aktīvo atpūtu, ēdināšanu, kultūras un vēstures mantojuma, radošās industrijas, MICE un lauku saimniecības.
Dalībai projektā tika atlasīti:
- Inese Martinkus (“Vides dizains Nātre”),
- Ineta Lontone (restorāns “WeKnow”),
- Jeļena Truhanova (pasākumi “Notici sev”)
- Jesenija Masaļska (“Ūdens pasaka”),
- Jolanta Smane (“Slāņu labumi”),
- Maija Krasnā (“Ārdavas muiža”),
- Māra Rudzīte (“3i Aģentūra”),
- Mārtiņš Kiščenko (“Lūznavas atrakciju parks”)
Projekta gaitā uzņēmēji saņems atbalstu pieredzes ekonomikas principu ieviešanā, piedalīsies kopīgās apmācībās un pieredzes braucienos, kā arī izmantos mentoru un biznesa ekspertu konsultācijas tūrisma piedāvājuma profesionālai strukturēšanai, cenu politikas izstrādei un mērķtiecīgam mārketingam. Vienlaikus projekts veicinās pārrobežu sadarbību un jaunu tirgus segmentu apguvi.