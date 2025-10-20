Zviedrijas “Sodra” par 720 miljoniem eiro pārdos Baltijas mežus “IKEA” grupai piederošajai “Ingka Investments”
Zviedrijas meža īpašnieku asociācija "Sodra" par 720 miljoniem eiro pārdos tai piederošās zemes Baltijā kopumā 153 000 hektāru platībā ar "IKEA" saistītai kompānijai "Ingka Investments", informēja "Ingka Investments".
Tostarp Latvijā tiks pārdota zeme 135 000 hektāru platībā, bet Igaunijā - 18 000 hektāru platībā. Apmēram 89% no šīs zemes ir mežs.
Darījuma noslēgšanai vēl ir nepieciešams saņemt attiecīgo uzraudzības iestāžu apstiprinājumu Latvijā un Igaunijā.
"Ingka Investments" plāno veidot ilgtermiņa sadarbību ar Baltijas kokapstrādes uzņēmumiem un plātņu ražotājiem, veicinot koksnes pārstrādi uz vietas reģionā, veidojot kvalificētas darbvietas un stiprinot vietējo kompetenci, skaidro kompānijā.
Lielākā daļa no "Sodra" piederošajām tirgū izliktajām mežu platībām 2018. gadā tika nopirktas par 324 miljoniem eiro.
"Ingka Investments līdz šim piederēja 110 000 hektāru zemes Latvijā. "Ingka Investments" ir "IKEA" lielākā veikalu operatora "Ingka Group" investīciju struktūrvienība, kas kopumā apsaimnieko vairāk nekā 331 500 hektārus mežu zemes.
"Ingka Group" darbojas 31 valstī un nodrošina aptuveni 90% no "IKEA" kopējās mazumtirdzniecības apgrozījuma. Grupa pieder labdarības fondam.